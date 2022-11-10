دبي تدعم التجزئة عبر 18 حملة 2023

المصدر: دبي - وام

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أطلقت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة 18 حملة تستهدف دعم قطاع التجزئة في دبي خلال العام المقبل. جاء ذلك ضمن تفاصيل تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة 2023، الذي يتضمن إطلاق مجموعة متنوعة من المهرجانات والفعاليات والأنشطة في جميع أنحاء دبي على مدار العام المقبل.

ويتضمن التقويم: مهرجان دبي للتسوق، وإطلاق تشكيلة الربيع والصيف، وتشكيلة الخريف والشتاء خلال موسم دبي للموضة، ورمضان والعيد في دبي، ومهرجان دبي للمأكولات، ومفاجآت صيف دبي، وتحدي دبي للياقة.

وقال أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: تقدم أجندة الفعاليات موسماً سنوياً جديداً حافلاً بالمهرجانات التي تدعم ازدهار قطاع التجزئة في دبي، وتساهم في تحقيق النمو المستدام.

وقد تم وضع التقويم السنوي بما يتماشى مع الأعمال التجارية والترفيهية وتلبية لتطلعات المواطنين والمقيمين والزوار، والذي سيمكننا من الاستفادة من الإقبال المتزايد الذي نتوقعه في مدينة دبي خلال العام المقبل.

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