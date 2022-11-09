18 حملة لتعزيز قطاع التجزئة في دبي 2023

المصدر: دبي - البيان

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كشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عن تفاصيل تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة 2023، لإطلاق مجموعة متنوعة من المهرجانات والفعاليات والأنشطة في جميع أنحاء دبي، على مدار العام المقبل.

يتضمن التقويم مجموعه من 18 حملة، والتي من شأنها المساهمة في تعزيز مكانة دبي، كواحدة من أفضل الوجهات العالمية للحياة والعمل والزيارة. ومن بينها مهرجان دبي للتسوق، وإطلاق تشكيلة الربيع (الصيف، تشكيلة الخريف) الشتاء خلال موسم دبي للموضة، ورمضان والعيد في دبي، ومهرجان دبي للمأكولات، ومفاجآت صيف دبي، وتحدي دبي للياقة.

ويعزز تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة من التجارب والفعاليات والعروض والأنشطة، التي سيتم تقديمها للمواطنين والمقيمين والزوار في العديد من مراكز التسوق والوجهات والمواقع المختلفة في أرجاء مدينة دبي، خلال عام 2023.

ازدهار القطاع

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «تقدم أجندة الفعاليات موسماً سنوياً جديداً، حافلاً بالمهرجانات التي تدعم ازدهار قطاع التجزئة في دبي، وتسهم في تحقيق النمو المستدام. ولقد تم وضع التقويم السنوي، بما يتماشى مع الأعمال التجارية والترفيهية، وتلبية لتطلعات المواطنين والمقيمين والزوار، والذي سيمكننا من الاستفادة من الإقبال المتزايد الذي نتوقعه في مدينة دبي خلال العام المقبل».

وأضاف: «نواصل في عام 2023، إطلاق الفعاليات والأنشطة الجديدة التي تدعم مكانة دبي، كونها المدينة الرائدة عالمياً في التسوق وتجارة التجزئة والسياحة، وذلك بالتعاون مع شركائنا في القطاعين العام والخاص، حيث نحرص في كل عام على تقديم المزيد من التجارب الممتعة والجديدة، التي تشجع الزوار على تكرار الزيارة. ويعتبر نجاحنا المستمر الذي حققناه على مدار السنوات الماضية، دليلاً راسخاً على متانة العلاقة التي تجمعنا مع الشركاء والأطراف المعنية والجهات الراعية. وتستعد دبي في العام المقبل، لإبهار العالم مرة أخرى، بكل ما هو جديد ومميز، والتي يمكن للجميع الاستمتاع بها».

وفي ما يلي أبرز المهرجانات وفعاليات التجزئة التي أعدتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة لعام 2023:

● مهرجان دبي للتسوق (15 ديسمبر 2022 – 29 يناير 2023): أكبر وأطول مهرجان للتسوق في العالم، حيث يتم تقديم الكثير من الفعاليات الترفيهية والحملات الترويجية والجوائز الكبرى، وغير ذلك الكثير من التجارب المتنوعة التي تناسب الجميع.

● التخفيضات النهائية لمهرجان دبي للتسوق: احتفل بنهاية مهرجان دبي للتسوق مع التخفيضات النهائية التي يترقبها الجميع، والتي تقدم عروضاً وجوائز لا تفوَت.

● رأس السنة الصينية (20 يناير – 29 يناير 2023): مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي تبرز الثقافة الصينية العريقة، والمقامة في العديد من أبرز الوجهات في دبي، والتي تتيح لسكان وزوار دبي، فرصة الاحتفال وتمضية أوقات مميزة، مع بداية عام الأرنب الصيني.

● إطلاق تشكيلة الربيع/الصيف: سوف يسلط إطلاق مجموعة الربيع/الصيف، الضوء على أحدث العروض في مجال الموضة، ويعزز المبيعات، من خلال دعم العلامات التجارية العالمية والمحلية في جميع أنحاء المدينة.

● (رمضان في دبي) و(العيد في دبي - الفطر) (23 مارس – 27 أبريل 2023): يمثل شهر رمضان المبارك واحتفالات عيد الفطر، أجواء مميزة واجتماعية فريدة من نوعها، والتي تشهد احتفالية دينية ثقافية وفعاليات عائلية، وتقديم عروض ترويجية.

● مهرجان دبي للمأكولات (28 أبريل – 7 مايو 2023): فرصة رائعة لاستكشاف ما تقدمه مدينة دبي من تجارب الطعام. تُقام الفعاليات في مختلف أرجاء المدينة، لتستعرض أشهى المأكولات والأطباق في دبي، إلى جانب العروض الترويجية المختلفة خلال فترة المهرجان.

● 3 أيام من التخفيضات الكبرى: تقدّم المحلات التجارية المشاركة في أنحاء دبي، عروضاً وتخفيضات تصل حتى 90 في المئة على مجموعة كبيرة من العلامات التجارية، وذلك مرتين خلال العام، ولمدة 3 أيام متتالية. وسيتم الإعلان عن مواعيد «3 أيام من التخفيضات» لاحقاً.

● (العيد في دبي - الأضحى) (29 يونيو – 9 يوليو 2023): أجواء احتفالية رائعة خلال عيد الأضحى المبارك، حيث ستحتفي دبي بالثقافة والتقاليد الإماراتية الأصيلة، وسيتم تقديم العديد من الفعاليات والعروض الترويجية المميزة بهذه المناسبة السعيدة.

● مفاجآت صيف دبي (29 يونيو – 3 سبتمبر 2023): تتيح فرصة مثالية لسكان وزوار المدينة، للاستمتاع بما تقدمه لهم من تجارب رائعة خلال فترة الصيف، عبر جدول فعاليات مليء بأفضل عروض التسوق، والباقات الفندقية، وتجارب المأكولات المتنوعة، وفرص الربح، والعروض الترفيهية لجميع أفراد العائلة، بما يشمل عالم مدهش.

● التخفيضات النهائية لمفاجآت صيف دبي: تتميز التخفيضات النهائية لمفاجآت صيف دبي، بتقديم العروض المميزة لأبرز العلامات التجارية في دبي. وستتاح فرص الربح الرائعة للمتسوقين، عبر مختلف المراكز والمحلات التجارية في المدينة.

● موسم العودة إلى المدارس (7 أغسطس – 3 سبتمبر 2023): سيتم تقديم مجموعة من العروض الترويجية، والتخفيضات المجزية على المستلزمات والأدوات المدرسية والقرطاسية من مختلف العلامات التجارية، يصاحبها إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة في مراكز التسوق والوجهات الترفيهية، استعداداً لاستقبال العام الدراسي الجديد.

● إطلاق تشكيلة الخريف/الشتاء: تقديم أحدث العروض وصيحات الموضة في مجال الأزياء لفترة الشتاء للمتسوقين.

● مهرجان دبي للمفروشات (13 أكتوبر – 27 أكتوبر 2023): يقدم مجموعة من التخفيضات والعروض الترويجية، والأفكار المبتكرة على تشكيلة واسعة من قطع الأثاث والمفروشات المنزلية، بمشاركة مراكز التسوق والمتاجر في مختلف أنحاء دبي.

● تحدي دبي للياقة (28 أكتوبر – 26 نوفمبر 2023): حافظ على لياقتك ونشاطك مع عام آخر من تحدي دبي للياقة، حيث يتم تشجيع سكان وزوار دبي، على الالتزام بـ 30 دقيقة من النشاط يومياً، لمدة 30 يوماً متتالياً. تنبض المدينة بالحياة، من خلال أنشطة اللياقة والرفاهية، المصممة لجعل دبي واحدة من أكثر المدن نشاطاً في العالم.

● مهرجان الأضواء «ديوالي» في دبي (3 نوفمبر – 16 نوفمبر 2023): باقة من الفعاليات المميزة في مختلف أنحاء المدينة، بالإضافة إلى فرص ربح جوائز، ومشاهدة عروض الألعاب النارية خلال مهرجان الأضواء في دبي، والذي يحتفي بالتنوّع الثقافي الذي تتميز به المدينة، والروابط القوية والتاريخية مع الهند وشعبها.

● اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة (1 ديسمبر – 3 ديسمبر 2023): احتفالات دولة الإمارات باليوم الوطني، وبكل ما يتحقق من نهضة وتقدم وابتكار. وتشهد دبي بهذه المناسبة المميزة، مهرجاناً ضخماً، يشمل العديد من فعاليات وأنشطة التسوّق، وعروض التجزئة، والحفلات الموسيقية، وبرامج الترفيه العائلي.

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