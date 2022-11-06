دبي ترسخ مكانتها وجهة مثالية لتوسع الشركات المليارية الناشئة عالمياً

المصدر: (دبي - بشار باغ)

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عززت دبي مكانتها ضمن صدارة أهم المراكز العالمية لريادة الأعمال والشركات الناشئة التي يتجاوز تقييمها المليار دولار «يونيكورن»، وخاصة تلك المتخصصة في اقتصاد المستقبل والتقنيات الحديثة. وأكد رواد أعمال ومديرو شركات «يونيكورن» لـ«البيان» أن دبي باتت وجهة مثالية لتوسع الشركات المليارية الناشئة، ومركزاً حيوياً لتنمية الأعمال والفرص الاستثمارية والتمويلية.

وتنظر الشركات المليارية الناشئة إلى دبي باهتمام في ظل جذب دبي للمواهب والكوادر البشرية المتخصصة في كافة القطاعات، وخاصة اقتصاد المستقبل الرقمي. وأكد غوتييه سوبران، مدير مبيعات «جرافكور» في أوروبا والشرق الأوسط، وهي شركة ناشئة تتخصص في البرمجة الجديدة والذكاء الاصطناعي، أن وجوده في دبي يأتي بوصفها الوجهة الأبرز لمواكبة أحدث الاتجاهات التي يشهدها قطاع التقنيات والذكاء الاصطناعي.

موضحاً أن أحدث جولات التمويل التي جمعتها الشركة مؤخراً أظهرت أن تقييم «جرافكور» يصل إلى 3 مليارات دولار. ولفت إلى أن دبي ليست فقط وجهة للحصول على التمويل وزيادات رأس المال بالنسبة للشركات الناشئة، وإنما وجهة بارزة أيضاً للمواهب.

حيث تتيح للشركات كوادر بشرية متخصصة من أنحاء العالم، إذ إنها تستقطب الخبراء في كافة التخصصات. ومن جانبه أوضح طارق سلام، مسؤول شركة «ديل» في الإمارات، أن دبي مدينة عالمية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وهي من أبرز الأسواق التي يمكن الدخول إليها بسهولة. وأوضح أن حكومة دبي من أبرز حكومات العالم التي تتبنى نظرة عصرية نحو المستقبل، وتتطلع قدماً نحو المزيد من التطور.

حيث تعمل على تعزيز جذب المهارات والكوادر والخبرات إلى الإمارات بشكل عام، لافتاً إلى أن قاعدة الأعمال بالدولة تتسم بالتنوع في عدد الشركات المحلية والعالمية، ومن ثمَّ فإن دبي هي المكان المثالي لوجود شركة «ديل» في المنطقة.

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