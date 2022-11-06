دبي وجهة الشركات المليارية الناشئة عالمياً

المصدر: دبي – بشار باغ

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تواصل دبي تعزيز مكانتها بين أهم المراكز العالمية لريادة الأعمال والشركات الناشئة التي يتجاوز تقييمها المليار دولار «يونيكورن» وخاصة تلك المتخصصة في اقتصاد المستقبل والتقنيات الحديثة.

ومع تعدد المقومات التي تتمتع بها الإمارة في عالم المال والأعمال وآفاقها الاقتصادية الواعدة، تنظر الشركات الناشئة المليارية إلى دبي باهتمام في ظل جاذبية دبي للمواهب والكوادر البشرية المتخصصة والمبدعة في كافة القطاعات وخاصة اقتصاد المستقبل الرقمي، إضافة إلى كونها مدينة عالمية والسياسات الحكومية التي تعتمد نهجاً عصرياً ومتطوراً يستشرف ويواكب المستقبل.

وأكد رواد أعمال ومديرو شركات «يونيكورن» لـ «البيان» أن دبي باتت وجهة مثالية لتوسع الشركات المليارية الناشئة ومركزاً حيوياً لتنمية الأعمال والفرص الاستثمارية والتمويلية أيضاً. وأفاد غوتييه سوبران مدير مبيعات «جرافكور» في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي شركة ناشئة من المملكة المتحدة وتتخصص في البرمجة الجديدة الذكاء الاصطناعي وتسريع تعلم الآلات الذكية بأن وجوده في دبي يأتي بوصفها الوجهة الأبرز لمواكبة أحدث الاتجاهات التي يشهدها قطاع التقنيات والذكاء الاصطناعي وخاصة في ظل فعاليات «جيتكس جلوبال» الذي عقد مؤخراً في الإمارة، بالإضافة إلى بناء شبكة علاقات جديدة والتعرف على كبار اللاعبين في القطاع من شركات خاصة وجهات حكومية، موضحاً أن أحدث جولات التمويل التي جمعتها الشركة مؤخراً أظهرت أن تقييم «جرافكور» يصل إلى 3 مليارات دولار.

كوادر متخصصة

ولفت إلى أن دبي ليست فقط وجهة للحصول على التمويل وزيادات رأس المال بالنسبة للشركات الناشئة العالمية وإنما وجهة بارزة أيضاً للمواهب، حيث تتيح للشركات كوادر بشرية متخصصة من أنحاء العالم، حيث تستقطب الخبراء في كافة التخصصات ومن جانب آخر تشهد دبي نمواً في التركيز على الأبحاث والتعاون مع الجامعات ما ينعكس إيجاباً على قاعدة الكوادر البشرية المؤهلة محلياً، كما أن سوق التقنية بدول التعاون بشكل عام تسجل نمواً بمعدلات أسرع من الأسواق العالمية ما يوفر فرصة واعدة للشركات الرقمية الناشئة.

وقال دان ويستغراث الرئيسي التنفيذي للعمليات في «ديل»: «تساعد الشركة من سان فرانسيسكو الشركات على التوظيف في أي مكان بالعالم حيث تشكل منصة مستقبل العمل، إذ يمكن من خلال المنصة توظيف أي شخص حول العالم بعد التواصل والتعاقد معه من خلال 3 آليات رئيسية الأولى تتمثل في تأسيس شركة فرعية في بلد آخر ونوظف الشخص المعني بالنيابة عن عميل الشركة، أما الثانية فهي إطار خاص للتعاقد الدولي حيث نساعد العميل على التفاعل مع متعاقدين في أي مكان في العالم، أما الثالثة فتتمثل في منظومة خاصة بالرواتب تعمل في عدد من الأسواق الدولية.

وأضاف إنه في ظل القيود التي فرضت على حركة التنقل في العالم خلال الجائحة والتحول نحو العمل عن بعد والعمل من المنزل، توجه عدد من الشركات إلى»ديل«للمساعدة في توظيف المهارات والكوادر في أسواق عالمية وبالتالي حققت تسارعاً كبيراً في الأعمال ووصل حجم عائداتها السنوية إلى مليون دولار وجمعت عدة جولات تمويلية وتبلغ قيمتها الحالية 5.5 مليارات دولار وتوظيف 1500 شخص في 83 دولة حول العالم.

مدينة عالمية

ومن جانبه أوضح طارق سلام مسؤول شركة ديل في الإمارات ورئيس عمليات التوسع في دول التعاون، أن الشركة أسست فرعاً لها في دبي منذ عام تقريباً لتعزيز عمليات توسعاتها الإقليمية، مشيراً إلى أن دبي مدينة عالمية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وهي من أبرز الأسواق التي يمكن الدخول إليها بيسر وسهولة.

وأوضح أن الشركة تهدف عبر دبي إلى دعم الشركات من المنطقة للتوسع عالمياً واستقطاب وتوظيف المهارات من أي دولة في العالم دون تعقيدات سواء كان التوظيف بدوام كامل أو التعاقد مع مقاولين ومتعاقدين خارجيين، وهذا هو الحل الذي تقدمه دبي لمجتمع الأعمال الدولي.

ولفت طارق سلام إلى أن حكومة دبي من أبرز حكومات العالم التي تتبنى نظرة عصرية نحو المستقبل.

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