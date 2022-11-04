الذهب يصعد 2‭%‬ وسط آمال في إبطاء زيادات سعر الفائدة

المصدر: رويترز

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قفزت أسعار الذهب أكثر من اثنين بالمئة اليوم الجمعة مع تراجع الدولار على خلفية بيانات أظهرت ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة في أكتوبر تشرين الأول وأثارت التفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيكون أقل تشددا في رفع أسعار الفائدة مستقبلا.

ووظّف أرباب العمل في الولايات المتحدة عمالا أكثر مما كان متوقعا في أكتوبر تشرين الأول، لكن ارتفاع معدل البطالة إلى 3.7 بالمئة يشير إلى تراجع طفيف في ظروف سوق العمل.

وزاد الذهب في التعاملات الفورية 2.5 بالمئة إلى 1670.18 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول 1421 بتوقيت جرينتش. وارتفع المعدن النفيس 1.7 بالمئة خلال أسبوع، وهو أعلى ارتفاع أسبوعي بالنسبة المئوية منذ أوائل أكتوبر تشرين الأول.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.6 بالمئة إلى 1673.30 دولار للأوقية.

وبعد صدور بيانات الوظائف، انخفض مؤشر الدولار 1.2 بالمئة، مما جعل الذهب المقوم بالدولار الأمريكي أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.

ويعتبر الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر بالسلب على جاذبية الأصول التي لا تدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 5.1 بالمئة إلى 20.45 للأوقية، وتتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية 5.8 بالمئة. وزاد البلاتين 3.2 بالمئة إلى 947.88 دولار، وصعد البلاديوم خمسة بالمئة إلى 1890.93 دولار.

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