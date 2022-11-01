زيادة حجم الطرح العام الأولي لـ "إمباور" إلى 15%

المصدر: رويترز

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أعلنت شركة " إمباور " اليوم الثلاثاء عن زيادة حصة الطرح العام الأولي للشركة إلى 15%.

واوضحت الشركة في بيان أن قرار زيادة الحصة المطروحة من إمباور جاء بعد طلب قوي من المستثمرين وتجاوز طلبات الاكتتاب المعروض.

وبحسب البيان سيكون حجم الطرح الجديد 1.5 مليار سهم عادي، مما يشير إلى حجم جديد للصفقة بواقع 15% من أسهم رأس المال القائم (ارتفاعا من 10%)

وأكد البيان أن فترة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد في الإمارات وكذلك المستثمرين المؤهلين لم تتغير، وسيغلق الاكتتاب في السابع والثامن من نوفمبر على التوالي .

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