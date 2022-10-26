الإمارات الثالثة عالمياً في حركة الطيران بحصة %8

المصدر: دبي ـ البيان، أبوظبي ـ صبري صقر

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أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة في الذكرى 37 لتأسيس طيران الإمارات التي صادفت أمس أن الناقلة التي بدأت عملياتها قبل 37 عاماً برحلة واحدة إلى كراتشي، «كانت ناقلة صغيرة في ذلك الوقت، ولكن بطموحات كبيرة، وسرعان ما تطورت لتصبح رائدة في عالم الطيران، ولم نفقد روح الريادة أبداً».

ووجه سموه الشكر والتقدير إلى «أسرة طيران الإمارات فرداً فرداً، ماضياً وحاضراً، على عملكم الجاد والمثابرة والشغف، ما مكّننا من الوصول إلى ما نحن عليه اليوم»، مؤكداً أنه في «رحلة التميز ليس هناك خط للنهاية».

يذكر أن طيران الإمارات بدأت عملياتها بطائرة مستأجرة، ولكنها تمتلك اليوم أسطولاً من نحو 260 طائرة عملاقة وكادراً وظيفياً يزيد على 45 ألف موظف، وتضم شبكتها أكثر من 130 وجهة حول العالم وترتبط بشراكات بالعديد من شركات الطيران العالمية وتعمل في ظل سياسة الأجواء المفتوحة التي تعتمدها الإمارات والتي تأسس في ظلها 4 ناقلات وطنية إلى جانب طيران الإمارات.

وأعلن عبدالوهاب تفاحة، الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي، أن دولة الإمارات تستحوذ على نحو 8% من كامل نشاط النقل الجوي وحركة الطيران على مستوى العالم.

وأضاف على هامش مؤتمر للنقل الجوي في أبوظبي إن الإمارات تحتل المرتبة الثالثة في قائمة أكبر الدول في نشاط حركة الطيران الدولية والنقل الجوي تسبقها فقط الولايات المتحدة والصين، مشيراً إلى أن الإمارات تقوم بدور مهم ورئيس في قطاع الطيران العالمي.

وأشار إلى أن إسهام قطاع النقل الجوي والصناعات المرتبطة بها في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بلغ قرابة 12% عام 2019.

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