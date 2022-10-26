الإمارات تستحوذ على 8 % من حركة الطيران العالمي

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد عبدالوهاب تفاحة، الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي، أن دولة الإمارات تستحوذ على حوالي 8% من كامل نشاط النقل الجوي وحركة الطيران على مستوى العالم، وأضاف، في تصريحات للصحفيين على هامش أعمال الجمعية العامة الخامسة والخمسين للاتحاد العربي للنقل الجوي في العاصمة أبوظبي، أن الإمارات تحتل المرتبة الثالثة في قائمة أكبر الدول في نشاط حركة الطيران الدولية والنقل الجوي، يسبقها فقط الولايات المتحدة والصين، مشيراً إلى أن الإمارات تقوم بدور مهم ورئيسي في قطاع الطيران العالمي، وأشار إلى أن مساهمة قطاع النقل الجوي والصناعات المرتبطة بها في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بلغت قرابة 12% عام 2019، وهو أكثر من ضعف المتوسط العالمي، وهو ما يؤكد أهمية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتعزيز بنيته التحتية بمشاريع عملاقة وضخمة، وأكد أن حكومة دولة الإمارات اتخذت جميع الإجراءات لتسهيل عملية السفر وتواصل العمل بهدف دعم قطاع النقل الجوي مع التركيز بشكل رئيسي على البعد الاقتصادي.

انتخاب

واختتمت جلسات الجمعية العامة الخامسة والخمسين للاتحاد العربي للنقل الجوي في أبوظبي، حيث انتخبت الجمعية العامة لجنة تنفيذية جديدة تضم عدداً من الرؤساء التنفيذيين لشركات الطيران الأعضاء في الاتحاد العربي للنقل الجوي لمدة 3 سنوات، وفقًا لأحكام النظام الأساسي للاتحاد العربي للنقل الجوي.

تحديات جديدة

كانت الجمعية العامة قد بدأت بجلسة رئيسية استعرض الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي خلالها تقريره للجمعية العامة، مؤكداً أن صناعة النقل الجوي تتلمس الخروج الآن من أحلك أزماتها، حيث لا تزال الحركة الجوية أقل بنسبة 17.6 % عن مستويات عام 2019، ولكن مع زيادة الطلب على السفر، فإنه من المتوقع أن تتجاوز الصناعة مستويات حركة السفر لعام 2019 في عام 2023 مقارنة بالتوقعات السابقة التي توقعت الوصول إلى هذه المستويات في عام 2025 أو أكثر، مشيراً إلى أنه تلوح في الأفق تحديات جديدة تتمثل في ارتفاع مستوى التضخم بشكل كبير، وارتفاع أسعار النفط والفارق بين سعر النفط الخام ووقود الطيران، والتوترات الجيوسياسية.

الشهادة الصحية

واتخذت الجمعية العامة قراراً أكدت فيه أهمية استخلاص الدروس من جائحة «كوفيد19» لتكون الحكومات والصناعة جاهزة للتعامل مع الأوبئة في المستقبل، بحيث شجعت الحكومات على إحياء الشهادة الصحية الدولية بشكل رقمي تحت مظلة منظمة الصحة العالمية، ودعت الجمعية العامة الحكومات إلى زيادة الوعي لدى موظفي الأمن في المطارات بخصوص مخاطر بطاريات الليثيوم وتدريبهم للكشف عنها وتفريغها من الأمتعة.

وأعلنت الجمعية العامة التقرير السنوي للاتحاد، حيث تم توزيع آخر الإحصائيات حول فترة التعافي إلى مستويات ما قبل الجائحة، وحركة السفر الجوي والسياحة العالمية على المشاركين في الجمعية العامة. وركز التقرير على تعافي الطيران إلى مستويات ما قبل الجائحة وحال الصناعة جرّاء هذا التعافي، وقضايا الصناعة المهمة مثل تغيّر المناخ، ورقمنة النقل الجوي، والسلامة، والأمن، وشؤون السياسات الجوية. كما تم تسليط الضوء على عمل الاتحاد ومبادرات التعاون بين الشركات الأعضاء.

30 شركة طيران

وأكدت أسماء المهيري رئيس قسم شؤون سياسات الطيران في طيران الاتحاد، مشاركة أكثر من 30 شركة طيران من 19 دولة عربية، في أعمال الجمعية العامة الـ55 للاتحاد العربي للنقل الجوي، بالإضافة إلى 5 شركات طيران دولية وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية في مجال الطيران من بينها «اياتا». وقالت ‎نحن سعداء باستضافة أعمال الجمعية العامة، وبالمشاركة الواسعة من قبل الناقلات الأعضاء.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز