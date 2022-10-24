القرية العالمية تنطلق غداً بفعاليات مدهشة

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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ينطلق غداً الموسم الجديد للقرية العالمية، حيث انتهت الاستعدادات النهائية لاستقبال الزوار في الموسم الـ27 الذي يستمر حتى 29 أبريل المقبل.

وتتأهب الوجهة الترفيهية والتسويقية لاستقبال الزوار بباقة من الفعاليات المدهشة والعروض التسويقية والترفيهية الرائعة، لتهدي الزوار أمتع الأوقات.

وانتهت فرق العمل من كافة الاستعدادات والتجهيزات في الأجنحة والمطاعم والأكشاك والمسرح والمنطقة الترفيهية مع ضمان كل شروط الأمن والسلامة، فيما ستعود الحفلات الغنائية مجدداً خلال الموسم الجديد، حيث يستقبل مسرح القرية العالمية مجموعة من نجوم الغناء والفن في الوطن العربي والعالم.

وشهدت ديكورات وواجهات الأجنحة تغييرات كبيرة لتضفي المزيد من أجواء المرح والسعادة على الزوار من كافة الجنسيات وبما يعكس المعالم التراثية للثقافات المشاركة بطريقة جذابة ومبتكرة.

وستشكل الواجهات متحفاً عالمياً يضم أشهر المعالم السياحية والتراثية لـ27 جناحاً تمثل أكثر من 90 ثقافة مختلفة.

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القرية العالمية تستعد للانطلاق بتجارب نوعية في موسمها 27

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