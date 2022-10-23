القرية العالمية تستعد للانطلاق بتجارب نوعية في موسمها 27

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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حرصت «البيان» على التواجد في القرية العالمية ونقل الاستعدادات واللمسات النهائية قبيل انطلاق الموسم 27 المقرر في 25 أكتوبر الجاري ويستمر حتى 29 أبريل 2023، حيث يسعى المشاركون في فعاليات الموسم إلى جعله موسماً مليئاً بالبهجة والمتعة لكل ضيوف القرية العالمية من مختلف الجنسيات من المقيمين والزائرين، وتعمل فرق العمل على الانتهاء من كل الاستعدادات وتجهيزات الأجنحة والمطاعم والأكشاك والمسرح والمنطقة الترفيهية في الوقت المناسب مع ضمان كل شروط الأمن والسلامة، وأعلنت القرية العالمية عودة الحفلات الغنائية على مسرحها من جديد، حيث سيتم استضافة أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي والعالم، وسيتم الإعلان عن كل حفلة بشكل منفصل لاحقاً.

تميزت واجهات الأجنحة هذا الموسم بتغييرات كبيرة، حيث حرص المنظمون على أن يعكس كل جناح المعالم التراثية للثقافات المشاركة بطريقة جذابة ومبتكرة وباتت الواجهات بمثابة متحف عالمي يضم أشهر المعالم السياحية والتراثية لـ27 جناحاً تمثل أكثر من 90 ثقافة مختلفة من كل بقاع العالم في تناغم يرسخ مكانة القرية العالمية في تواصل الثقافات والتعرف على حضارات العالم في دبي.

بوابة السعادة

أضافت القرية العالمية هذا الموسم بوابة دخول ثالثة أطلق عليها «بوابة السعادة» إلى جانب «البوابة الثقافية» و«بوابة العالم»، حيث تذخر البوابات بواجهات ضخمة تعكس أشهر المعالم التراثية والسياحية في العالم ومنها عجائب الدنيا السبع، كما يشهد الموسم مشاركة جديدة لجناحي قطر وعمان.

يعتبر شارع طريق آسيا من أبرز المعالم التسويقية لهذا الموسم، حيث يضم 43 منفذاً من القارة الآسيوية تتضمن المشغولات اليدوية والتراثية، إضافة إلى بعض أكشاك بيع الطعام الآسيوي، ويعود مهرجان الطعام الهندي بحلة جديدة عبر ركن «التشاد الهندي» بعد تطويره بمنظور مختلف ينقل مراسم شبيهة بالأعراس الهندية ويتضمن عروضاً ترفيهية يومية، كما أنه الركن المفضل للنباتيين.

وبالقرب من جناح الإمارات صممت القرية العالمية 8 كبائن تحمل شكل كرة، وأطلقت عليها «كابانا القرية العالمية»، وهي جلسات خاصة متوفرة للإيجار بأسعار مناسبة للعائلات أو الأفراد الباحثين عن الخصوصية، حيث يتوفر مساعد لكل كابينة لتقديم خدمة متميزة تتسم بالخصوصية.

تجربة الضيوف

يشارك في الموسم 27 للقرية العالمية 23 مطعماً ومقهى و190 كشكاً متنوعاً في كل أرجاء القرية، منها سلسلة مطاعم جديدة كلياً حائزة على جوائز عالمية، كما حرصت القرية العالمية على إجراء تحسينات على البنية التحتية لتعزيز تجربة الضيوف، حيث وفرت 20 ألف موقف سيارة موزعة على 3 بوابات حول القرية العالمية

يشهد الموسم 27 للقرية العالمية تجارب ترفيهية متميزة ومشاركات نوعية، حيث ينطلق للمرة الأولى في تاريخ القرية العالمية رحلة جديدة على متن منطاد الهيليوم الأول من نوعه في سماء القرية العالمية لمنح ضيوفها مشاهد جوية رائعة للوجهة والمدينة بزاوية رؤية 360 درجة، إضافة إلى أكثر من 40 ألف عرض ثقافي ترفيهي ضمنها العروض التراثية لكل جناح.

بيت الرعب

حظي «بيت الرعب» هذا الموسم بتغييرات كلية، حيث يمتد على مساحة 660 متراً مربعاً، بمفهوم جديد يضم أحدث تقنيات المخلوقات الآلية المتحركة من الولايات المتحدة، والتي صممتها شركة «كايف انترتينمنت» لصالح القرية العالمية، بهدف منح الضيوف تجربة مليئة بالتشويق لمنزل رعب فريد من نوعه، حيث سيحظى ضيوف القرية العالمية بتجربة مذهلة في منزل يُتوقع أن يكون الأكثر رعباً في المنطقة، والذي سيقدم لزواره مجموعة من الممثلين عبر تسع تجارب مختلفة ومشوقة، مثل المقبرة المسكونة، وعنبر المجانين، والشجرة الصارخة.

كذلك ستستقبل القرية العالمية ضيوف موسمها 27 بوجهة ترفيهية أخرى جديدة هي ساحة «ديغرز لاب» للحفريات، حيث ستتاح الفرصة للأطفال الصغار والأكبر سناً لارتداء خوذ البناء والانضمام إلى عالم من المتعة والمرح لدى تجربتهم الحفر الهيدروليكي، عند مدخل منطقة كرنفال، والذي سيتحكم به البناؤون الصغار عبر قيادتهم للحفارات والقلابات وآلات البناء الأخرى، مما يوفر الكثير من المتعة والمرح للأطفال ولجميع أفراد الأسرة.

غرائب الحياة

وفي عالم تسوده الغرائب، يعود متحف «ريبليز صدق أو لا تصدق» الشهير، إلى القرية العالمية في عامه الرابع، ليقدم للضيوف غرائب مفعمة بالحياة، ومعروضات ملفتة للنظر، إضافة إلى أكثر من 200 معروضة رائعة من جميع أنحاء العالم. وستستقبل هذه الوجهة، الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضيوفها بعدد من المعروضات الجديدة، وردهة مطورة، وعروض تجزئة تقدم لأول مرة، وسيصل مجموع المعروضات الجديدة في «ريبليز صدق أو لا تصدق!» إلى 50 معروضة بما في ذلك نموذج لتمساح قاتل يبلغ طوله 14 قدماً، ونموذج لأعواد الثقاب يضم أكثر من مليون قطعة من أعواد الثقاب، ومجسم مصنوع من العملات الورقية الممزقة لأرجل نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو. في حين سيوفر معرض «غرفة التعذيب» الشهير فرصاً جديدة للضيوف لالتقاط صور مميزة وسط مجموعة من المعروضات المذهلة عن عقوبات السجن القديمة.

معرض الأبطال

وجديد الموسم أيضاً، «معرض الأبطال» المستوحى من شخصيات الأبطال الخارقين والكوميديين الشهيرين، وسيحتضن هذا المعرض أيضاً مجموعة من المعروضات الدورية الجديدة والرائعة، والتي ستتغير كل شهرين، وسيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل حول هذه المعروضات خلال الموسم.

وستضم منطقة كرنفال للألعاب أكثر من 175 جولة ترفيهية وألعاب مهارة الألعاب ووجهات وأنشطة ترفيهية مثالية لجميع أفراد العائلة. كما سيتم توفير مداخل المسار السريع لسبع من أشهر ألعاب الركوب في كرنفال، لمنح الضيوف فرصة للدخول السريع إلى ألعاب الركوب المفضلة لديهم. كما سيتمكن الباحثون عن التشويق من مشاهدة أنفسهم بفضل تقنية تسجيل الفيديو الجديدة في ثلاث من ألعاب الركوب، حيث سيكون بمقدورهم استئجار كاميرات توضع على المعصم لتسجيل كامل تجربتهم التي تحبس الأنفاس، ومشاركتها مع أحبائهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبالإضافة إلى الوجهات الترفيهية الجديدة والمحسّنة التي تم إدراجها ضمن موسم القرية العالمية الجديد، فقد تم تفكيك جميع ألعاب الركوب الحالية، وأجريت عليها عمليات صيانة كاملة، ومن ثم أعيد تركيبها، لتنال شهادة الاعتماد المطلوبة من الجهات المختصة. وواصلت القرية العالمية حصدها الجوائز تقديراً لحرصها الدائم على تحقيق أعلى معايير السلامة العالمية، حيث نالت مجدداً تصنيف 5 نجوم، ومُنحت «سيف الشرف» المرموق من قبل مجلس السلامة البريطاني في وقت سابق من هذا العام.

ترفيه وتسوق

تعتبر القرية العالمية هي الوجهة العائلية الأولى للترفيه وتناول الطعام والتسوق والسياحة المتعددة الثقافات في المنطقة، وتعتبر من أكثر الوجهات الترفيهية التي يقصدها الضيوف من كل أنحاء العالم، حيث استطاعت منذ انطلاقتها تجسيد ملامح العالم المختلفة وأن ترسم الابتسامة على وجوه الملايين من ضيوفها في كل موسم، وتقدم القرية العالمية التي تعد وجهة فريدة ومتكاملة في الهواء الطلق، لضيوفها تجارب ترفيهية من الفعاليات والعروض والأنشطة التي تعد الأكبر حجماً وتنوعاً على مستوى المنطقة، وتصحب ضيوفها في رحلة ممتعة وغنية بالتراث، إضافة إلى الخيارات غير المحدودة من التسوق، والتي تجعل تكرار زيارة القرية العالمية أمراً حتمياً لجميع أفراد الأسرة، وتستقبل القرية العالمية ضيوفها من الأحد إلى الأربعاء من الساعة 4 عصراً وحتى 12 منتصف الليل، من الخميس إلى السبت والعطل الرسمية من الساعة 4 عصراً وحتى 1 بعد منتصف الليل وتكون أيام الثلاثاء أيام مخصصة للعائلات، حيث يتم تخصيصها لدخول العائلات والنساء فقط.

البيان تتجول في القرية العالمية وتتابع الاستعدادات لضمان موسم ناجح يضم باقة غير مسبوقة من الفعاليات والتجارب الاستثنائية.@GlobalVillageAE pic.twitter.com/OUFsDHqUlu — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 22, 2022

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