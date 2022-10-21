2.1 مليون مسافر متوقع في مطار دبي

المصدر: دبي - البيان

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يتأهب مطار دبي الدولي DXB لاستقبال نحو 2.1 مليون مسافر بين 21 حتى 30 الجاري، ليصل متوسط عدد المسافرين اليومي إلى 215 ألف مسافر من دبي وإليها، كما يتوقع أن يشهد المطار حركة كبيرة في أعداد المسافرين في 30 أكتوبر باستقبال نحو 259 ألف مسافر، ليكون بذلك أكثر الأيام ازدحاماً خلال هذه الفترة.

وأعلنت مطارات دبي عن عدد من النصائح والإرشادات لضمان تجربة سفر سلسة ومريحة لجميع المسافرين، حيث يشهد مطار دبي الدولي DXB زيادة ملحوظة في حركة المسافرين خلال الأيام العشرة المقبلة، بالتزامن مع عطلة منتصف العام الدراسي.

وشهدت أعداد المسافرين انتعاشاً ملموساً لتسجل حركة مماثلة لمستويات عام 2019 بفضل الانتعاش القوي الذي شهده قطاع السفر خلال عام 2022، ما يجعل هذا الموسم الأكثر ازدحاماً منذ الوباء.

وتحرص مطارات دبي على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع الشركاء في قطاع الطيران، وعمليات المراقبة، والشركاء الاستراتيجيين والتجاريين ومزودي الخدمات للارتقاء بتجربة المسافرين وتقديم خدمات متميزة وفق أعلى المعايير العالمية. وفي هذا السياق، دعت مطارات دبي المسافرين لاتباع مجموعة من النصائح لقضاء رحلة ممتعة والحصول على تجربة سفر سلسة ومريحة خلال موسم العطلات المقبل، بما يشمل الاطلاع على آخر التحديثات حول لوائح وشروط السفر في الوجهة التي تسافر إليها، والتأكد من كافة الوثائق الضرورية للسفر مع الصلاحية المطلوبة قبل الوصول إلى المطار. ويمكن للأطفال الذين تزيد أعمارهم على 12 عاماً استخدام البوابات الذكية لتسريع عملية مراقبة جوازات السفر، والاستمتاع برحلة مريحة بصحبة عائلاتهم.

ودعت مطارات دبي المسافرين من مبنى المسافرين رقم 1، للوصول إلى المطار قبل 3 ساعات من موعد مغادرة الطائرة، فضلاً عن إتمام إجراءات السفر عبر الإنترنت لتوفير الوقت والجهد، كما أوصت المسافرين من مبنى المسافرين رقم 3 بالاستفادة من خيارات الخدمة الذاتية لإنهاء إجراءات السفر التي توفرها شركة طيران الإمارات للاستمتاع بعطلتهم بشكل مثالي.

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