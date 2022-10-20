مطار دبي يستعد لاستقبال 2.1 مليون مسافر خلال الأيام العشرة المقبلة

المصدر: دبي- البيان

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توقعت مطارات دبي أن تصل حركة المرور بمطار دبي الدولي إلى نحو 2.1 مليون مسافر خلال الفترة بين 21 وحتى 30 أكتوبر الجاري، بالتزامن مع عطلة منتصف العام الدراسي. ومن المنتظر أن يصل متوسط عدد المسافرين اليومي إلى 215 ألف مسافر من وإلى دبي.

كما يتوقع أن يشهد المطار حركة كبيرة في أعداد المسافرين في 30 أكتوبر باستقبال حوالي 259 ألف مسافر، ليكون بذلك أكثر الأيام ازدحاماً خلال هذه الفترة. وقدمت مطارات دبي بهذه المناسبة عدداً من النصائح والإرشادات لضمان تجربة سفر سلسلة ومريحة لجميع المسافرين، وشهدت أعداد المسافرين انتعاشاً ملموساً لتسجل حركة مماثلة لمستويات عام 2019 بفضل الانتعاش القوي الذي شهده قطاع السفر خلال 2022، ما يجعل هذا الموسم الأكثر ازدحاماً منذ الوباء. ووفقاً لبيانات مطارات دبي.

وتحرص مطارات دبي على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع جميع الشركاء في قطاع الطيران، وعمليات المراقبة، والشركاء الاستراتيجيين والتجاريين ومزودي الخدمات للارتقاء بتجربة المسافرين، وتقديم خدمات متميزة وفق أعلى المعايير العالمية. ودعت مطارات دبي المسافرين لاتباع مجموعة من النصائح لقضاء رحلة ممتعة، والحصول على تجربة سفر سلسة ومريحة خلال موسم العطلات القادم، بما يشمل:

• الاطلاع على آخر التحديثات حول لوائح وشروط السفر في الوجهة التي تسافر إليها، والتأكد من كافة الوثائق الضرورية للسفر مع الصلاحية المطلوبة قبل الوصول إلى المطار.

• يمكن للأطفال الذين تزيد أعمارهم على 12 عاماً استخدام البوابات الذكية لتسريع عملية مراقبة جوازات السفر، والاستمتاع برحلة مريحة بصحبة عائلاتهم.

• على المسافرين من مبنى المسافرين رقم 1، الوصول إلى المطار قبل 3 ساعات من موعد مغادرة الطائرة، فضلاً عن إتمام إجراءات السفر عبر الإنترنت لتوفير الوقت والجهد.

• يمكن للمسافرين من مبنى المسافرين رقم 3 الاستفادة من خيارات الخدمة الذاتية لإنهاء إجراءات السفر التي توفرها طيران الإمارات للاستمتاع بعطلتهم بشكل مثالي.

• يرجى التأكد من وزن الحقائب ومراجعة وثائق السفر قبل الخروج من المنزل لتوفير الوقت وإنهاء كافة الاستعدادات قبل الوصول لمنطقة التفتيش الأمني.

• استخدام مترو دبي للوصول من وإلى المطار لتفادي الحركة المرورية المزدحمة.

• يقتصر دخول ساحة المركبات في منطقة الوصول لمبنى المسافرين 3 على وسائل النقل العام والمركبات التابعة للسلطات المعنية، لذا يرجى من أفراد العائلة والأصدقاء استخدام مواقف السيارات المخصصة في المطار أو خدمة صف السيارات لاستقبال المسافرين بكل راحة وسهولة.

• عند الوصول إلى المطار، يمكن للمسافرين الاستمتاع بمرافق مطار دبي، بما في ذلك المطاعم المتنوعة، والتسوق في متاجر سوق دبي الحرة، فضلاً عن الاسترخاء في صالات الانتظار قبل موعد رحلتهم.

• يمكن لضيوف مطار دبي التواصل مع ممثلي خدمة العملاء في مركز الاتصال للرد على جميع الاستفسارات في أي وقت ومن أي مكان، من خلال الاتصال المباشر على رقم 04-224 5555، أو تقنيات المحادثة المباشرة عبر الإنترنت، أو البريد الإلكتروني customer.care@dubaiairports.ae، بالإضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي عبر حسابات مطار دبي أو حسابات مطارات دبي على فيسبوك، وإنستغرام، وتويتر.

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