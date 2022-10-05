«جيتكس» يرفع إشغالات فنادق وسط المدينة إلى 100 %

المصدر: دبي - بشار باغ

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يسجل القطاع الفندقي في دبي خلال فعاليات الدورة الثانية والأربعين من «جيتكس جلوبال 2022» مستويات إشغال مرتفعة تصل إلى 100 % في فنادق وسط المدينة خاصة القريبة من مركز دبي التجاري العالمي، حيث يعقد الحدث العالمي.

ومع تواصل ورود المزيد من الحجوزات بالتزامن مع ارتفاع معدلات الإشغال في ظل انطلاق موسم المؤتمرات والمعارض المتخصصة، بدأت بالفعل فنادق وسط المدينة تحقيق إشغال كامل لجميع الغرف وفقاً لمصادر القطاع.

ويعقد «جيتكس جلوبال 2022» في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر، متفوقاً على جميع نسخه السابقة من حيث الحجم والسعة الاستيعابية، حيث تشارك فيه 5000 شركة عارضة موزعة على امتداد 26 قاعة عرض بمساحة إجمالية تبلغ مليوني قدم مربعة، ويشكل ذلك زيادة استثنائية قدرها 25 % على أساس سنوي.

وتعتبر الدورة الثانية والأربعون من «جيتكس جلوبال 2022» هي الأكثر تأثيراً في تاريخ الحدث، كونها تغطي موضوعات تكنولوجية متنوعة عبر مجالات الميتافيرس، ومستقبل الإنترنت اللامركزي، والاقتصاد الرقمي العالمي المستدام.

ويتهيأ مجتمع التكنولوجيا والرقمنة في مختلف دول العالم، سواء كان حكومات أو قطاعاً خاصاً أو أفراداً لاستكشاف جديد دبي في طرح الحلول الرقمية المبتكرة التي ستعرضها عبر المنصة الموحدة الكبرى لحكومة دبي التي تنظمها هيئة دبي الرقمية، والتي تجمع 40 جهة تضم 33 جهة حكومية من دبي إلى جانب 7 جهات رائدة في الرقمنة من القطاع الخاص.

وقد استكملت دبي الاستعدادات ووضعت اللمسات الأخيرة لمنصات الجهات المشاركة لتكون في استقبال أكثر من 100 ألف زائر من المتوقع أن يتوافدوا على المعرض. ومما يميز الحدث هذا العام حضور أكثر من 800 شركة ناشئة و1000 متحدث.

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