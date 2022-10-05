جيتكس يرفع إشغال فنادق وسط المدينة إلى %100

المصدر: دبي- بشار باغ

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يتأهب القطاع الفندقي في دبي لاستقبال حشود المشاركين والعارضين في جيتكس جلوبال 2022، وبدأت سجلات الإشغال تحقق ارتفاعات متسارعة مع قرب انطلاق فعاليات أهم حدث تقني في المنطقة والعالم. وبالتزامن مع بدء موسم الفعاليات والمعارض الكبرى إلى جانب الموسم السياحي للربع الأخير من العام، يساهم جيتكس في تحقيق فنادق دبي لمستويات إشغال مرتفعة فيما حققت فنادق وسط المدينة مستويات إشغال كاملة بنسب 100%.

وأكد مديرو مجموعات فندقية لـ«البيان الاقتصادي» أن سياحة الأعمال في دبي عادت بقوة بفضل ما حققته الإمارة من إنجازات في التعامل مع الجائحة وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار.

زخم كبير

وقال محمد عوض الله، الرئيس التنفيذي لمجموعة تايم للفنادق إن نسب إشغال الفنادق القريبة من مركز دبي التجاري العالمي تسجل مستويات إشغال تقارب 100% خلال فترة انعقاد جيتكس، من 10 حتى 14 أكتوبر الجاري، موضحاً أن نسب الإشغال العالية هذه تعززها انطلاقة موسم المؤتمرات والمعارض الكبرى في دبي.

نمو متسارع

وأوضح حسني عبدالهادي، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق كارلتون أن القطاع الفندقي في دبي يسجل نمواً متسارعاً في نسب الإشغال، ولفت إلى أن ذلك يأتي بفضل الزخم السياحي الكبير الذي تشهده الإمارة والذي انعكس إيجاباً على أداء الفنادق خلال موسم الصيف. ولفت إلى أن جيتكس جلوبال بالإضافة إلى المؤتمرات والفعاليات التجارية المتخصصة التي تستضيفها دبي خلال الشهر الجاري عززت من نسب الإشغال الفندقي إلى نسب تتراوح بين 95 و100% في الفنادق الواقعة في الوسط التجاري للمدينة وخاصة تلك القريبة من مركز دبي التجاري العالمي.

موسم الفعاليات

وأشار وليد العوا، مدير عام فندق «تماني مارينا» إلى أن موسم الفعاليات والمؤتمرات يلعب دوراً حيوياً في دعم أداء القطاع الفندقي بشكل عام على امتداد مدينة دبي، موضحاً أن المعارض الكبرى على غرار جيتكس تعزز نسب الإشغال إلى مستويات مرتفعة.

وأكد هاني أحمد مدير عام فندق دبل تري من هيلتون - الخليج التجاري أن سياحة الأعمال والفعاليات في دبي مساهم رئيس وحيوي في نمو أداء القطاع الفندقي، ولفت إلى أن جيتكس يحظى باهتمام كبير من قبل مجتمع الأعمال من مختلف أنحاء العالم ويستقطب آلاف المشاركين والزوار، مما يساهم في رفع معدلات إشغال الفنادق العاملة في المناطق المحيطة بمركز دبي التجاري العالمي.



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