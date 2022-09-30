ارتفاع قياسي لـ «سالك» أول أيام التداول

المصدر: دبي - البيان

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شهد سوق دبي المالي، أمس، إدراج أسهم شركة «سالك»، التي تُعد ثالث اكتتاب عام وإدراج في السوق منذ بداية العام الجاري. وقفز السهم 16% في الدقائق الأولى من بدء تداوله، متصدراً الارتفاعات عند 2.32 درهم.

وعزز السهم مكاسبه في ختام تعاملات أمس ليربح نحو 1.65 مليار درهم في أول يوم تداول، وأغلق السهم مرتفعاً 11 % عند 2.22 درهم مقارنة بسعر الطرح البالغ 2 درهم.

وبحسب بيانات سوق دبي المالي، ارتفع رأس المال السوقي لسهم «سالك» من 15 مليار درهم عند الإدراج إلى 16.65 مليار درهم في نهاية تعاملات. وتصدر السهم قائمة الأكثر نشاطاً في سوق دبي بعد استقطابه سيولة تجاوزت 580 مليون درهم من خلال التداول على أكثر من 252 مليون سهم عبر تنفيذ 7328 صفقة.

وقال معالي مطر الطاير، رئيس مجلس إدارة «سالك»، إن الإدراج في سوق دبي المالي يشكل دليلاً ملموساً على ثقة المستثمرين بأسواق دبي المالية وطموحاتها في النمو.

وقال هلال المري، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، إن الإدراج يدعم الاستراتيجية الطموحة لتطوير الأسواق المالية في دبي ويُرسخ ريادتها ويُعزز آفاقها المستقبلية، علماً أن للإمارة السبق على المستوى الإقليمي من حيث طرح حصص في المجموعات الحكومية منذ العام 2006 عبر إدراج أسهم شركة سوق دبي المالي.

وقال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة «سالك»: إن مصادر نمو إيرادات الشركة تشمل عدة مجالات إلى جانب بوابات التعرفة المرورية، لافتاً إلى أن مدير إدارة النمو في «سالك» يتولى عملية زيادة أعمال الشركة والتركيز على توسيع قطاعات أخرى غير بوابات التعرفة، وأن هناك خططاً واضحة لزيادة وتنويع الإيرادات.

وأشار إلى أن «سالك» تعتزم توزيع أرباح الأسهم مرتين في كل سنة مالية بعد الطرح في أبريل وأكتوبر من كل عام، وتتوقع توزيع 100 % من صافي الربح، بعد الاحتفاظ بالاحتياطي القانوني المطلوب، ومراعاة التدفقات النقدية في الشركة، موضحاً أن البيانات المالية التاريخية للشركة تعكس قوتها.

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