دبي تجني اليوم نجاحها في احتواء «كوفيد 19»

المصدر: دبي - سيد صالح

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أكدت شركة «فرانكلين تمبلتون» العالمية الشهيرة للاستثمار، أن السياسات التي انتهجتها حكومة دبي بُغية احتواء جائحة «كوفيد19» والتخفيف من حدة تداعياتها الاقتصادية حققت نجاحاً استثنائياً، وأضافت الشركة أن دبي تجني الآن ثمار هذا النجاح متمثلاً في ازدهار واضح للنشاط التجاري وأيضاً السياحي في الإمارة.

فضلاً عن الانتعاش الذي تشهده بورصة دبي على خلفية موجة طرح الشركات الحكومية وشبه الحكومية في الإمارة للاكتتاب العام الأولي، مشيرةً إلى أن أداء دبي الاقتصادي يواصل التعافي على نحو مُطرد من تداعيات الجائحة، والقادم أفضل. وعقدت الشركة القابضة للاستثمارات حول العالم ويقع مقرها الرئيسي في نيويورك، مؤتمراً صحفياً أمس حول «مواجهة أسواق الأسهم والسندات مخاطر الركود الاقتصادي».

وأقيم المؤتمر في «مركز دبي المالي العالمي»، وتحدث في المؤتمر صلاح شما، رئيس استثمارات الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «فرانكلين تمبلتون»، حيث تطرّق في حديثه إلى الوضع الاقتصاد الراهن في دبي وأيضاً آفاقه المستقبلية.

وقال شما: «تبنت دبي سياسات ناجحة في احتواء التداعيات الاقتصادية للجائحة، وكان نجاح هذه السياسات استثنائياً، وانعكس هذا النجاح بصورة لافتة في التعافي الاقتصادي القوي الذي تشهده دبي حالياً، ومن علاماته تعافي الحركة التجارية، الازدهار السياحي، فضلاً عن انتعاش البورصة في ظل موجة الطرح المتواصلة لأسهم الشركات الحكومية وشبه الحكومية في الإمارة في اكتتاب عام أولي».

وأضاف شما: «ومن أبرز علامات التعافي أيضاً الإقبال المتزايد من جانب الشركات العالمية ومتعددة الجنسيات على افتتاح مكاتب جديدة لها في دبي، وبصفة خاصة داخل «مركز دبي المالي العالمي»، وأتوقع أن يتواصل هذا التعافي على نحو مُطرد، وأرى أن القادم أفضل لدبي».

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