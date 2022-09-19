الإمارات.. ارتفاع مبيعات الوقود البحري بالفجيرة لأعلى مستوى في أغسطس

المصدر: رويترز

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ارتفعت مبيعات الوقود البحري في الفجيرة بدولة الإمارات إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاثة أشهر في أغسطس عقب انحسار الاضطرابات الجوية.

وكانت الأمطار الغزيرة قد أثرت في السابق على عمليات التزويد بالوقود في الفجيرة ثالث أكبر مركز للتزويد بالوقود في العالم، في نهاية يوليو وأوائل أغسطس على الرغم من زيادة الطلب بنهاية أغسطس بعد استئناف العمليات.

وارتفع إجمالي حجم مبيعات الوقود في الفجيرة ، باستثناء زيوت التشحيم، تسعة في المئة على أساس شهري إلى 723418 مترا مكعبا في أغسطس، طبقا لأحدث بيانات من منطقة الفجيرة لصناعة النفط التي نشرتها خدمة المعلومات الصناعية في ستاندر اند بورز جلوبال كومودتي انسايتس.

وارتفع إجمالي مبيعات الوقود البحري منخفض الكبريت على أساس شهري خمسة بالمئة إلى 580870 مترا مكعبا في أغسطس، في حين ارتفعت مبيعات زيت الوقود عالي الكبريت بنسبة لزوجة 380 سنتيستوك إلى 142548 مترا مكعبا، بزيادة 27 بالمئة عن يوليو.

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