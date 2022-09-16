الإمارات الأولى إقليمياً في البنية التحتية للجودة وجذب الوافدين

المصدر: دبي ـ البيان

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عززت الإمارات مكانتها إقليمياً وعالمياً على عدد من المؤشرات التنموية ورسخت مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والإقامة والاستثمارات، بفضل بنيتها التحتية القوية وجاهزيتها لإقامة المشروعات. وتصدرت الإمارات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتبوأت المرتبة 11 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتطور المستدام»، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، والشبكة الدولية للبنية التحتية للجودة لعام 2022، لفئة الدول ذات الناتج المحلي الإجمالي بين 100 مليار و1 تريليون دولار، كما تصدرت إقليمياً الدول الأكثر استقطاباً للوافدين، بحسب «استطلاع سيغنا 360 لعام 2022».

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