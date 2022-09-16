42 ملياراً مكاسب الأسهم الأكبر في 3 أسابيع

المصدر: أبوظبي - وام

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حلقت مؤشرات الأسهم المحلية إلى أعلى مكاسب في 3 أسابيع وربح رأسمالها السوقي 42.2 مليار درهم أمس مرتفعاً إلى 2.761 تريليون درهم، منها 2.189 تريليون للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي المالي و572.56 مليار درهم للأسهم في سوق دبي من 2.719 تريليون درهم أول من أمس.

وبلغت السيولة 3.45 مليارات درهم منها 2.57 مليار درهم في سوق أبوظبي و880.4 مليون درهم في سوق دبي، وتم تداول 860.8 مليون سهم من خلال 26.2 ألف صفقة، وشهد سوق أبوظبي تنفيذ صفقة كبيرة على سهم «مصرف أبوظبي الإسلامي» لنحو 43.5 مليون سهم بقيمة 416.33 مليون درهم.

وضخ المستثمرون الأجانب نحو 308.8 ملايين درهم في السوقين كمحصلة شراء بعد تحقيقهم إجمالي مشتريات بقيمة 763.07 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 454.27 مليون درهم.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» 0.45% ليغلق عند 10015.3 نقطة، فيما زاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.5% ليصل إلي 10019.2 نقطة، ونجح المؤشران في تجاوز حاجز 10 آلاف نقطة للمرة الأولى منذ 3 أسابيع، محققين أعلى مستوياتهما منذ 26 أغسطس الماضي.

وضخ المستثمرون الأجانب نحو 197.4 مليون درهم في سوق أبوظبي كمحصلة شراء بعد تحقيقهم إجمالي مشتريات بقيمة 494.5 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 297.17 مليون درهم. وضخ المستثمرون الأجانب نحو 111.39 مليون درهم في سوق دبي كمحصلة شراء بعد تحقيقهم إجمالي مشتريات بقيمة 268.4 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 157.09 مليون درهم.

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