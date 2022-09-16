42 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

المصدر: أبوظبي - وام

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ربحت أسواق الأسهم المحلية ما يربو على 42.2 مليار درهم في ختام تعاملات أمس، مع صعود المؤشرات الرئيسية لأعلى مستوياتها في قرابة 3 أسابيع.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.71 تريليون درهم في نهاية جلسة أول من أمس إلى 2.761 تريليون درهم بنهاية جلسة الأمس، موزعة بواقع 2.18 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي و572.56 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 3.45 مليارات درهم موزعة بواقع 2.57 مليار درهم في سوق أبوظبي و880.4 مليون درهم في سوق دبي. وجرى التداول على نحو 860.8 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 26.2 ألف صفقة. وضخ المستثمرون الأجانب نحو 308.8 ملايين درهم في السوقين كمحصلة شراء بعد تحقيقهم إجمالي مشتريات بقيمة 763.07 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 454.27 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» بنسبة 0.45% ليغلق عند 10015.3 نقطة، فيما زاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.5% ليصل إلي 10019.2 نقطة.

ونجح المؤشران في تجاوز حاجز 10 آلاف نقطة للمرة الأولى منذ 3 أسابيع، محققين أعلى مستوياتهما منذ 26 أغسطس. وتعزز أداء السوق مع ارتفاع مؤشرات قطاعات العقار بنسبة 2.4% المواد الأساسية 1.58% والطاقة 3.1% والمالية 0.33% والصناعة 0.59%.

وواصل سهما «طاقة» و«ملتيبلاي» حصد مزيد من المكاسب مع صعودهما بنسبة 14.65% 14.62% على التوالي منذ إعلان «القابضة عن اتفاقية لبيع حصة قدرها 8.6% من شركة»طاقة« لصالح كل من مجموعة»ملتيبلاي« وصندوق أبوظبي للتقاعد وعدد من الشركات الاستثمارية.

وضخ المستثمرون الأجانب نحو 197.4 مليون درهم في السوق كمحصلة شراء .

سوق دبي

وصعد مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.92% أو ما يعادل 31.74 نقطة ليغلق عند 3462.78 نقطة بالغاً أعلى مستوياته منذ قرابة 3 أسابيع، مع صعود مؤشر قطاع البنوك 0.44% والعقار 1.77% والنقل 0.24%.

وتعزز أداء سوق دبي مع ارتفاع أسهم العقار بقيادة»إعمار العقارية«بعد نموه 1.59% و»إعمار للتطوير«4.43%، كما صعد في قطاع البنوك والاستثمار والمرافق سهم»دبي الإسلامي«1% و»سوق دبي المالي«0.58% و»ديوا«1.58%.

وتصدر»إعمار العقارية«النشاط مستقطباً سيولة 335.19 مليونا. وضخ المستثمرون الأجانب 111.39 مليون درهم بسوق دبي كمحصلة شراء.

صفقة كبيرة

شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس تنفيذ صفقة كبيرة على سهم»مصرف أبوظبي الإسلامي«. وحسب بيانات سوق أبوظبي، تم تنفيذ الصفقة على نحو 43.5 مليون سهم بقيمة تجاوزت 416.33 مليون درهم. وشهد السوق أول من أمس تنفيذ صفقة على سهم أبوظبي الوطنية للطاقة»طاقة» لعدد 9.63 مليارات سهم بقيمة 11.74 مليار درهم من خلال 102 صفقة كبيرة.

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