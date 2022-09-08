بورصة موسكو تعمل على بدء التداول بالدرهم الإماراتي

المصدر: رويترز

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أعلن مسؤول ببورصة موسكو، اليوم، عن العمل على بدء التداول بالدرهم الإماراتي.

وقال دانييل كورابليف، رئيس إدارة المبيعات للمنظمات غير الائتمانية، على وسائل التواصل الاجتماعي، إن بدء التداول «ليس بهذه البساطة» وقد لا يحدث هذا العام. ولم يحدد القضايا التي يجب حلها.

وأضاف كورابليف أن بورصة موسكو تعد خطة لبدء التداول بالروبية الهندية، لكن هناك «عقبات» معينة من جانب البنك المركزي الهندي.

وتابع: «لسنا مستعدين لتحديد الموعد، لكننا نعمل بنشاط كبير».

وبسبب العقوبات التي فرضها الغرب عليها بسبب أزمة أوكرانيا، تعمل روسيا بنشاط على تحويل التداول بالدولار واليورو إلى عملات دول تعتبرها صديقة.

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