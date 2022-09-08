إيرادات فنادق دبي ترتفع 23 % في 7 أشهر

المصدر: دبي ـ البيان

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تشهد دبي عاماً استثنائياً بإيرادات الغرف الفندقية منذ بداية العام حتى يوليو، حيث سجلت ارتفاعاً بنسبة بلغت 23% مقارنة بعام 2019. وقبيل انعقاد فعاليات مؤتمر «مستقبل الضيافة» الذي سيقام في دبي 19 سبتمبر ذكرت بيانات شركة «نايت فرانك» العالمية المتخصصة بالاستشارات العقارية، ومؤسسة «إس تي آر» المتخصصة في الأبحاث والاستشارات الفندقية، ان استقبال دولة الإمارات 24 مليون زائر إلى معرض إكسبو 2020 دبي على الرغم من التحديات التي أفرزتها الجائحة العالمية، عزز من ثقة المسافرين الدوليين.

وأوضحت البيانات أنه في ظل وجود 65 ألف غرفة فندقية قيد الإنشاء والتطوير حالياً في دبي، فمن المتوقع أن تصل مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 15% بحلول عام 2030، في معدل هو الأعلى في المنطقة ومن بين الأعلى على مستوى العالم مقارنة بالمتوسط الدولي البالغ 9%.

وتشير البيانات إلى أن قطاع السياحة والسفر في منطقة الشرق الأوسط سيشهد حراكاً كبيراً مع وصول أكثر من 100 مليون سائح، ومساهمته بإيرادات تبلغ أكثر من 270 مليار دولار خلال العام 2022، لتصل هذه الأرقام، وربما تتجاوز، معدلات ما قبل الوباء، وتعزز المؤشرات الإيجابية لقطاع السياحة والضيافة في منطقة الشرق الأوسط وأهدافه المتمثلة باستقطاب أكثر من 160 مليون سائح بحلول العام 2030، نتيجة المشاريع الضخمة والطموحة التي تشهدها المنطقة والتي ستوفر المزيد من الوجهات السياحية، وتعزز جاذبية قطاع السياحة والسفر بشكل كبير.

ويشهد قطاع السياحة والضيافة في المنطقة تحولات كبيرة وهامة، مع وجود أكثر من 600 ألف غرفة فندقية قيد الإنشاء والتطوير حالياً. لا شك أن هذه التطورات الاستثنائية وغير المسبوقة في الشرق الأوسط وعلى مستوى العالم، ستغير من شكل صناعة السياحة في المنطقة خلال السنوات القادمة، وستساهم في تعزيز مكانة المنطقة كواحدة من أبرز وجهات السياحة والضيافة على مستوى العالم.

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