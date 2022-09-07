«سالك» يمرر سوق دبي لأعلى صعود في 3 أسابيع

المصدر: دبي - وام

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ارتفع سوق دبي المالي في ختام تعاملات أمس ليضيف مكاسب سوقية بنحو 5.8 مليارات درهم مع تفاؤل المستثمرين بالإعلان عن المضي قدماً في عملية الطرح العام الأولي لشركة «سالك».

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المحلية المدرجة إلى 2.62 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس منها 2.05 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي و564.13 ملياراً للمدرجة في سوق دبي. وارتفع مؤشر سوق دبي 1.24% أو 41.68 نقطة، وهي أكبر وتيرة صعود يومية في 3 أسابيع ليغلق عند 3396.11 نقطة، فيما أغلق مؤشر سوق أبوظبي عند 9653.13 نقطة.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.59 مليار درهم منها 1.33 مليار درهم في سوق أبوظبي و251.29 مليون درهم في سوق دبي، وجرى تداول 254.6 مليون سهم عبر تنفيذ 17.2 ألف صفقة.

وتعزز أداء سوق دبي بارتفاع سهم «إعمار العقارية» 1.32% مع تصدره قائمة النشاط بعد استقطابه سيولة بنحو 105.38 ملايين درهم.

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