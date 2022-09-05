شركة سالك للتعريفة المرورية بدبي تعتزم بيع 20% من أسهما عبر طرح عام أولي

المصدر: رويترز

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قالت شركة سالك للتعرفة المرورية في دبي أنها تعتزم بيع 20 في المئة من الشركة عبر طرح عام أولي.

وقالت سالك في وثيقة نشرتها اليوم إن الشركة، التي تحولت إلى شركة مساهمة خاصة في يونيو الماضي ، ستبيع 1.5 مليار سهم للجمهور مع اعتزامها الإدراج بالبورصة في 29 سبتمبر .

وكان سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أعلن في نوفمبر الماضي، عن خطة لتحويل سالك التي كانت وقتئذ قسما في هيئة الطرق والمواصلات ، إلى شركة عامة.

واستهدف إدراجها وتسع شركات أخرى مرتبطة بالحكومة في البورصة تعزيز نشاط سوق الأوراق المالية.

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