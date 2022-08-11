أسعار الذهب ترتفع عالمياً والعقود تواصل التراجع

المصدر: رويترز

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تحولت أسعار الذهب للارتفاع في المعاملات الفورية اليوم، بعد أن كانت متراجعة في التعاملات المبكرة، فيما واصلت عقود المعدن الأصفر هبوطها بأكثر من 5 دولارات.

وفقا لبيانات الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% أو ما يعادل 1.76 دولار إلى 1793.84 دولارا للأونصة، وذلك بحلول الساعة " 05:28 مساءً بتوقيت الإمارات " ..في حين تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.32% تعادل 5.8 دولارات لتصل إلى 1807.65 دولارات للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم بنسبة 1.65% إلى 2283.02 دولارا، وصعد البلاتين 2.09% إلى 965.4 دولارا، في حين تراجعت الفضة بنسبة 1.55% إلى 20.42 دولارا للأوقية.

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