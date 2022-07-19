النفط يرتفع بفعل مخاوف الإمدادات وانخفاض الدولار

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار النفط على نحو طفيف اليوم الثلاثاء لتعوض بعض خسائرها في وقت سابق من الجلسة وبعد صعود بأكثر من خمسة دولارات للبرميل في الجلسة السابقة وسط مخاوف من قلة الإمدادات.

وبحلول الساعة 0645 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسوية سبتمبر 17 سنتا إلى 106.51 دولار للبرميل. وارتفع الخام 5.1 بالمئة أمس الاثنين وهي أكبر زيادة بالنسبة المئوية منذ 12 أبريل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس 36 سنتا إلى 102.96 دولار للبرميل. وقفز الخام 5.1 بالمئة أمس الاثنين في أكبر زيادة بالنسبة المئوية منذ 11 مايو .

وينقضي أجل عقد أغسطس آب لخام غرب تكساس الوسيط غدا الأربعاء وسجلت العقود الآجلة لسبتمبر أيلول الأكثر تداولا 99.74 دولار للبرميل بزيادة 32 سنتا.

واضطربت أسعار النفط بفعل مخاوف متعلقة بالإمدادات بعد عقوبات غربية على إمدادات الخام والوقود الروسية أدت إلى اضطراب الشحنات التجارية إلى المصافي ثم إلى المستهلكين، فضلا عن زيادة مخاوف من أن تؤدي محاولات البنك المركزي الأمريكي السيطرة على التضخم إلى ركود يخفض الطلب مستقبلا على الوقود.

وتلقت أسعار النفط دعما من انخفاض الدولار اليوم الثلاثاء. وحومت العملة الأمريكية عند أدنى مستوى في أسبوع، الأمر الذي يجعل النفط المقوم بالدولار أقل ثمنا لحائزي العملات الأخرى.



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