الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وسندات الخزانة الأمريكية

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم "الثلاثاء" بعد تراجع طفيف في عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار بينما يتوقع المستثمرون زيادات نشطة في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي عندما يختتم اجتماعه للسياسة النقدية.

و كان الذهب في المعاملات الفورية مرتفعاً 0.22 % عند 1866.80 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس في وقت سابق 1849.90 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 16 فبراير شباط.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.21 % إلى 1867.50 دولار للأوقية.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات عن مستوى ثلاثة بالمئة اليوم. ومن ناحية أخرى انخفض مؤشر الدولار أمام سلة من العملات المنافسة، وهو ما يجعل المعدن النفيس أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وتتوقع الأسواق أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ختام اجتماعه الذي يستمر يومين غدا "الأربعاء" من أجل كبح تضخم متزايد.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.53 بالمئة إلى 22.51 دولار للأوقية في حين صعد البلاتين 2.6 % إلى 960.08 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم 1.9 % إلى 2259.60 دولار للأوقية.

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