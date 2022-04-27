زخم متسارع لنمو اقتصاد دبي

المصدر: دبي ــ البيان

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يواصل اقتصاد دبي نموه المتصاعد بزخم متسارع وملحوظ في مختلف الأنشطة والقطاعات، خصوصاً في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وفي مقدمتها التجارة والعقارات وأسواق المال.

وشهد قطاع التجارة انتعاشاً متسارعاً في الربع الأول من 2022، حيث كشفت غرفة تجارة وصناعة دبي عن نمو قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضائها خلال هذه الفترة بنسبة 11.3% لتبلغ قيمتها 61 مليار درهم مقارنةً بـ 54.8 مليار درهم سجلت خلال الربع الأول من العام 2021، مما يعكس نمواً ملحوظاً ومستداماً في صادرات الأعضاء.

وفي القطاع العقاري شهد سوق دبي أعلى عدد تصرفات عقارية يتم تسجيلها في ربع واحد منذ عام 2010 وتعد الأكبر حجماً منذ الربع الأول من عام 2014 بإجمالي بلغ 25972 صفقة عقارية، وذلك في الربع الأول من العام الجاري 2022، وفق المؤشر الرسمي لأداء المبيعات والإيجارات في دبي.

وتقدم سوق دبي المالي الارتفاعات المسجلة على مستوى البورصات العربية الأسبوع المنتهي في 21 أبريل الجاري بعدما ارتفع مؤشره 2.25 % في ظل تحسن أداء مؤشرات قطاعات البنوك، والعقارات، والاستثمار، وذلك حسب نشرة أسواق المال العربية التي يصدرها صندوق النقد العربي.

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