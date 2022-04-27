دبي ثاني أفضل مدينة عالمياً جاذبة للاستثمار بالخدمات المالية والمهنية

المصدر: دبي ـ نهى حوّا

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حلت دبي في المركز الثاني عالمياً كأفضل مدينة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر في شركات الخدمات المالية والمهنية في عام 2021، حيث سجلت 104 مشروعات، وفقاً لتقرير جديد صادر عن مؤسسة مدينة لندن. وأفاد التقرير أن لندن اجتذبت استثمارات أجنبية في مشاريع الخدمات المالية والمهنية أكثر من أي مدينة أخرى العام الماضي، وهو ما يؤكد جاذبية المدينة للمستثمرين حتى بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وذكرت وكالة «بلومبيرغ» أن العاصمة البريطانية استقطبت ما يصل إلى 600 مليون جنيه إسترليني (764 مليون دولار) من الاستثمارات في 114 مشروعاً في الخدمات المالية والمهنية عام 2021، متقدمة على منافستها سنغافورة التي اجتذبت 103 مشروعات ونيويورك 54 مشروعاً.

وعلى صعيد الدول، حلت المملكة المتحدة في المرتبة الثانية جاذبة 186 مشروعاً إلى الخدمات المالية بقيمة 1.1 مليار جنيه في عام 2021، مقابل 234 مشروعاً إلى الولايات المتحدة. وشكلت شركات التكنولوجيا المالية أكبر مصدر للاستثمار في الخدمات المالية في المملكة المتحدة بحوالي الثلث.

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