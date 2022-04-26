2.4 مليار أرباح «&e» في الربع الأول

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت «&e»، المعروفة سابقاً باسم «مجموعة اتصالات» تحقيق 2.4 مليار درهم أرباحاً صافية موحدة للربع الأول من العام الجاري بزيادة سنوية 3.6%، فيما بلغت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 6.8 مليارات درهم، بزيادة سنوية 0.5%، وبهامش أرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 51%. وبلغت قيمة الإيرادات الموحدة خلال الربع الأول من العام الجاري 13.3 مليار درهم، بزيادة سنوية 0.8%. ووصلت قاعدة المشتركين في الإمارات خلال الربع الأول إلى 13.1 مليون مشترك، في حين وصل إجمالي عدد مشتركي المجموعة إلى 159 مليون مشترك، بزيادة بلغت نسبتها 2% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وقدمت المجموعة مستويات أداء عالية عبر مؤشراتها الرئيسية، مدفوعاً بالطلب المتزايد على الخدمات الرقمية وخدمات البيانات، وقدرة المجموعة على الاستفادة من شبكاتها المتفوقة. ومنذ تحولها إلى كيان تكنولوجي واستثماري عالمي، حافظت المجموعة على أدائها القوي، من خلال عمليات الاستحواذ المدروسة، وتطوير حلول مبتكرة لجميع شرائح العملاء، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات الرامية إلى خلق المزيد من القيمة للمستهلكين والشركات.

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