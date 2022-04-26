2.4 مليار أرباح «&e» في الربع الأول بنمو سنوي 3.6 %

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت «&e»، المعروفة سابقاً باسم «مجموعة اتصالات» تحقيق 2.4 مليار درهم أرباحاً صافية موحدة للربع الأول من العام الجاري بزيادة سنوية نسبتها 3.6%، فيما بلغت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 6.8 مليارات درهم، بزيادة سنوية 0.5%، وبهامش أرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 51%.

وبلغت قيمة الإيرادات الموحدة خلال الربع الأول من العام الجاري 13.3 مليار درهم، بزيادة سنوية بلغت نسبتها 0.8%. ووصلت قاعدة المشتركين في الإمارات خلال الربع الأول إلى 13.1 مليون مشترك، في حين وصل إجمالي عدد مشتركي المجموعة إلى 159 مليون مشترك، بزيادة بلغت نسبتها 2% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «تشكل النتائج المالية للربع الأول دليلاً ملموساً على الكفاءة العالية التي بدأت فيها المجموعة الفصل الجديد من مسيرتها، في إطار تحولها لتصبح تكتلاً تكنولوجياً واستثمارياً عالمياً يعمل على تمكين المجتمعات رقمياً».

وأضاف دويدار: «ستواصل المجموعة استكشاف فرص النمو الواعدة، وزيادة نطاق العروض، وتعزيز جودة الخدمات والحلول المقدمة للعملاء، وإبرام شراكات جديدة».

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