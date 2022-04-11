توقعات بزيادة حصة ماسك في "تويتر"

المصدر: د ب أ

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توقع مراقبون حصول المليادير الأمريكي إيلون ماسك على حصة إضافية من أسهم شركة موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد تراجعه عن الانضمام إلى مجلس إدارة الشركة التي أصبح أكبر مساهم فيها بحسب بيانات مقدمة إلى بورصة الأوراق المالية في الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن تراجع ماسك مالك ورئيس شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا عن الانضمام إلى مجلس إدارة "تويتر" جدد التكهنات بشأن سعيه إلى زيادة حصته في شركة موقع التواصل الاجتماعي التي تبلغ حالياً 9.4%.

وأضافت بلومبرغ أن ماسك بعد انضمامه إلى مجلس إدارة "تويتر" لم يعد ملتزما باتفاق يقضي بألا تزيد حصته في الشركة عن 9ر14%. وتراجع سهم "تويتر" في تعاملات صباح اليوم بأقل من 1%.

كان باراج أجراوال، الرئيس التنفيذي لشركة موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قد قال، في وقت سابق، إن إيلون ماسك لن ينضم إلى مجلس مديري "تويتر" رغم أنه أصبح أكبر مساهم منفرد في الشركة.

وكتب أجراوال على موقع "تويتر": "إيلون قرر عدم الانضمام إلى مجلسنا، تعيين إيلون في المجلس كان سيصبح رسمياً يوم 9 أبريل، لكن إيلون أعلن في اليوم نفسه أنه لن ينضم إلى المجلس".

وأضاف أجراوال أن شركة "تويتر" ما زالت منفتحة على أي مقترحات من ماسك.

كانت شركة "تويتر" قد أعلنت، في الأسبوع الماضي، تعيين إيلون ماسك في مجلس إدارتها بعد يوم واحد من إعلانها شراء ماسك لحصة جديدة من أسهم "تويتر"، ليصبح أكبر مساهم فيها بحصة قدرها 9.2%من أسهم موقع التواصل الاجتماعي الشهير.

وبحسب وكالة بلومبرغ للأنباء تقدَّر ثروة ماسك حالياً بنحو 288 مليار دولار.

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