5 شركات تربح 22.8 مليار درهم

المصدر: دبي - البيان

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عززت الأسهم المحلية مكاسبها في تداولات الأسبوع الماضي، وربح رأسمالها السوقي نحو 73.5 ملياراً في غضون 5 جلسات، مدعوماً بحالة التفاؤل المسيطرة على المعنويات، مع توالي ماراثون إفصاح الشركات عن أرباح قوية وتوزيعات سخية، في مؤشر على تعافيها من تداعيات الجائحة واستفادتها من الانتعاش الذي يشهده الاقتصاد الوطني.

وواصلت الشركات الوطنية المدرجة الكشف عن نتائجها القوية خلال 2021، مدفوعة بانتعاش الاقتصاد الوطني، حيث أعلنت 5 شركات، أمس، عن تحقيقها أرباحاً كبيرة تجاوزت 22.8 مليار درهم، كما واصلت توزيعاتها السخية للمساهمين. وأعلنت «العالمية القابضة» نمو أرباحها الصافية 275% خلال 2021 إلى 11.3 مليار درهم، مقارنة بـ 3 مليارات عام 2020.

وسجلت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، ارتفاع صافي الدخل إلى 6 مليارات، بزيادة 3.2 مليارات درهم عن 2020. وارتفع صافي ربح «أدنوك للحفر» 6 % على أساس سنوي إلى 2.22 مليار، وارتفعت الإيرادات 8.2% إلى 8.33 مليارات درهم مقارنة بالفترة نفسها من 2020، فيما حققت «أدنوك للتوزيع» 2.2 مليار درهم أرباحاً سنوية. وحققت «الإمارات للاتصالات المتكاملة» 1.1 مليار درهم أرباحاً العام الماضي، وارتفع إجمالي الإيرادات 5.4 % إلى 11.7 مليار درهم.

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