73.5 ملياراً مكاسب قياسية للأسهم في 5 جلسات

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

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عززت الأسهم المحلية مكاسبها في تداولات الأسبوع الماضي وربح رأسمالها السوقي نحو 73.5 مليار درهم في غضون 5 جلسات مدعوماً بحالة التفاؤل المسيطرة على المعنويات، مع توالي ماراثون إفصاح الشركات عن أرباح قوية وتوزيعات سخية في مؤشر على تعافيها من تداعيات الجائحة واستفادتها من الانتعاش الذي يشهده الاقتصاد الوطني.

وارتفع سوق دبي 2.74% ليغلق عند مستوى 3257 نقطة، مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والاستثمار والنقل والسلع والاتصالات والخدمات، وصعد سوق أبوظبي 3% إلى 8998 نقطة، مع صعود أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات بشكل رئيسي.

واستقطبت الأسهم سيولة أسبوعية بنحو 8.9 مليارات درهم، منها 7.68 مليارات درهم في سوق أبوظبي و1.2 مليار درهم في سوق دبي وجرى تداول 1.97 مليار سهم، موزعة بواقع 1.34 مليار سهم في أبوظبي و626.4 مليون سهم في دبي، عبر تنفيذ أكثر من 60 ألف صفقة.

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 3.37% وصعد قطاع العقار 2.74% وزاد قطاع الاستثمار 2.86% وصعد قطاع النقل 0.08% . وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 257.23 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 239.14 مليون درهم ثم «الإمارات دبي الوطني» 142.7 مليون درهم وتصدر الأسهم المرتفعة «سوق دبي المالي» بنسبة 8.2%، تلاه «الأغذية المتحدة» 6.67%، «دبي الوطنية للتأمين» 5.26%. واتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 89.87 مليون درهم فيما اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل.

واتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 783.4 مليون درهم، فيما مال المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل.

واتجهت المؤسسات نحو الشراء بصافي استثمار 389.7 مليون درهم، منها 4.7 ملايين درهم في دبي، و384.9 مليون درهم في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار 389.7 مليون درهم منها 4.7 ملايين درهم في دبي و384.9 مليون درهم في أبوظبي.

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