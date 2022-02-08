البنك الدولي: الإمارات من الدول القائدة عالمياً في النضج الرقمي

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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حلت الإمارات في مجموعة الدول القائدة عالمياً في نضج التكنولوجيا الحكومية، ضمن تقرير البنك الدولي لعام 2021، معززة مكانتها عالمياً، ضمـن أفضل الدول في التحول الرقمي الحكومي، وكانت الدولة العربية الوحيدة في هذه المجموعة.

وأوضحت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن تقرير النضج الرقمي الحكومي للبنك الدولي، يقيس مستويات نضج التحول الرقمي، والاعتماد على التكنولوجيا المتطورة في تسيير العمل بالقطاع الحكومي في 198 دولة، مشيرة إلى أن التقرير قسّم الدول إلى 4 مجموعات، وشملت الأولى الدول القائدة عالمياً في نضج التكنولوجيا الحكومية، حيث ضمت 43 دولة، على رأسها الإمارات، ودول أخرى مثل الولايات المتحدة وكندا وسويسرا وبريطانيا.

واحتلت الدولة، المرتبة الأولى عالمياً في النطاق العريض اللاسلكي، وعناصر شراكات القطاع الخاص، والرابعة عالمياً في الأمن السيبراني، والأولى عربياً، والسابعة عالمياً، في مؤشر جودة البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فيما تصدرت عربياً، واحتلت المركز التاسع إقليمياً في تصنيف التنافسية الرقمية العالمية.

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