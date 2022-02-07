دي بي ورلد تسجل زيادة 9.4% في حجم مناولة الحاويات في 2021

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت "دي بي وورلد" أنها حققت نموا، 9.4% في حجم مناولة الحاويات في 2021، وذلك رغم تراجع وتيرة النمو في الربع الأخير من العام، وهو ما قالت الشركة إنه كان متوقعا بسبب تداعيات كوفيد-19 والتضخم ومشاكل سلاسل الإمداد.

وقالت دي بي ورلد إن عدد الحاويات التي ناولتها بلغ 77.9 مليون حاوية في جميع أسواقها بمنطقة آسيا المحيط الهادي والهند ومنطقة الأمريكتين وأستراليا، وسجلت المنطقتان نموا يفوق 10%.

وقال سلطان أحمد بن سليم ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ "دي بي ورلد"، إن عام 2022 شهد بداية مشجعة وإن من المتوقع استمرار نمو محفظة الشركة.

وأضاف إن الجائحة واستمرار اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع التضخم وغموض العوامل الجيوسياسية ربما تواصل عرقلة التعافي الاقتصادي العالمي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز