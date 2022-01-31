الإمارات.. 29 فلساً زيادة في أسعار البنزين و 32 فلساً للديزل خلال فبراير

المصدر: صبري صقر

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أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود زيادة أسعار البنزين والديزل خلال شهر فراير 2022 بمقدار يتراوح بين 29 فلساً في البنزين و32 فلساً في الديزل لكل ليتر مقارنة بأسعار شهر يناير 2021 .

وأعلنت شركات توزيع الوقود الأسعار الجديدة على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من"الثلاثاء" أول فبراير 2022 ، حيث شملت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

وارتفع سعر لتر البنزين السوبر «98» بمقدار 29 فلساً من 2.65 درهم في يناير الى 2.94 درهم في فبراير، كما ارتفع سعر لتر البنزين خصوصي «95» بمقدار29 فلساً من 2.53 درهم في يناير الى 2.82 درهم في فبراير ، وكذلك صعد سعر لتر بنزين "إي بلس" «91» بمقدار 29 فلساً من 2.46 درهم في يناير الى 2.75 في فبراير 2022 .

وصعد سعر لتر الديزل بمقدار 32 فلساً لكل ليتر من 2.56 درهم الى 2.88 درهم.

كانت لجنة متابعة أسعار الوقود قد أقرت خفض أسعار البنزين والديزل خلال شهر يناير 2022 بمقدار يتراوح بين 12 و13 فلساً في البنزين و21 فلساً في الديزل لكل ليتر مقارنة بأسعار شهر ديسمبر 2021 ، كما وأقرت اللجنة خفض أسعار البنزين والديزل خلال شهر ديسمبر 2021 بمقدار يتراوح بين 3 فلوس في البنزين و4 فلوس في الديزل لكل ليتر مقارنة بأسعار شهر نوفمبر 2021 .

ويأتي ارتفاع الأسعار في أعقاب ثبات أسعار الوقود عند معدلات منخفضة لمدة 11 شهراً على التوالي العام الماضي وبعد أن سجلت استقراراً مماثلاً خلال شهري يناير وفبراير.

ويتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة بشكل شهري، وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.

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