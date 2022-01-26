دبي تستحضر ثقافات طعام الحضارات العريقة

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كشف مطعم صمد العراقي، الوجهة المختصة بتقديم توليفات كلاسيكية وعصرية من أطباق المطبخ العراقي عن مجموعة قوائم طعام تليق بذواقة الطعام في دبي، وذلك ضمن فرعيه في جميرا بيتش ودبي مول، حيث تحفل قوائمه بنكهات ثرية متنوعة تستحضر موائد وثقافات الطهي في شتى الحضارات العريقة بالمنطقة، وذلك إضافة إلى نكهات المأكولات العراقية التقليدية وسوى ذلك من الأكلات والمشروبات الشرقية.

إذ يقدم المطعم لزواره باقات من قوائم الطعام التي تلبي مختلف الأذواق، سواء التي تفضل الأطعمة التقليدية لبلاد ما بين النهرين المستوحاة من الثقافات السومرية والأكادية والبابلية والآشورية، أم الأطباق العربية الإماراتية والإقليمية، وذلك علاوة على مجموعة واسعة من خيارات الوجبات العالمية العصرية الغنية بألوان المزج بين مكونات الأطعمة والأساليب الجديدة في الطهو. ويوفر المطعم في هذه الأجواء سحر متعة ممزوجة برائحة الماضي وفرحة الحاضر، خصوصاً بفضل الخدمة المميزة والطابع التقليدي للديكورات، وشكل التصميم.

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