الشركة "القابضة" تنقل 22% في أرامكس إلى أبوظبي للموانئ

المصدر: رويترز

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قالت شركة أرامكس إن شركة "القابضة" المملوكة لحكومة أبوظبي نقلت حصة 22.32 بالمئة في شركة خدمات الشحن التي استحوذت عليها في 2020 إلى أبوظبي للموانئ، وهي شركة أخرى في محفظتها.

كانت "القابضة" قد ذكرت في سبتمبر أيلول 2020 أنها اشترت حصة تبلغ نحو 22 بالمئة في أرامكس التي تتخذ من دبي مقرا، وذكرت أن الصفقة تمت عبر شركة ألفا أوريكس ليميتد التابعة لها.

وقالت أرامكس في إفصاح للبورصة أمس الأربعاء "قامت شركة أوريكس ليميتد اليوم بتحويل أسهم تمثل 22.3225% من رأسمال شركة أرامكس ش.م.ع إلى شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع".

كانت "القابضة" قد ذكرت في سبتمبر أيلول الماضي أنها تعتزم إدراج أبوظبي للموانئ في بورصة أبوظبي للأوراق المالية قبل نهاية 2021. ولم يتضح سبب عدم الإدراج.

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