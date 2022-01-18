750 ألفاً لسعيد حظ في «دبي للتسوق»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصل مهرجان دبي للتسوق هوايته في تحقيق أحلام الجمهور، وتغيير مجرى حياة العديد من سعداء الحظ الفائزين بجوائزه الضخمة، وعروضه الثرية. وتحمل نسخة هذا العام من الفعالية الترويجية المزيد من الفرح، وفرص الفوز بجوائز ومكافآت كبرى ما بين السيارات والجوائز النقدية، والذهب والمنتجات الفاخرة، يقدم المهرجان فرصة تتجدد للمواطنين والمقيمين والزوّار، للفوز بجوائز هائلة في مئات المتاجر في جميع أنحاء المدينة وحتى نهاية شهر يناير.

وسيكون أحد سعداء الحظ على موعد للفوز بجائزة المهرجان النقدية الكبرى في يناير الجاري بقيمة 750 ألف درهم، وللحصول على فرصة للفوز بهذه الجائزة، يجب على المتسوقين التوجه إلى موقع Idealz الإلكتروني أو تطبيق الهاتف الذكي، حيث يمكنهم شراء كنزة Hashtag Hoodies العصرية مقابل 750 درهماً فقط ليدخلوا السحب تلقائياً.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:



30 مليون درهم جوائز حتى 30 يناير في مهرجان دبي للتسوق

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز