30 مليون درهم جوائز حتى 30 يناير في مهرجان دبي للتسوق

المصدر: دبي- البيان

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منذ انطلاقته قبل 27 عاماً ومهرجان دبي للتسوق يحقق الأحلام، حيث يعود في نسخة هذا العام ليحمل معه مزيداً من الفرح وفرص الفوز بجوائز ومكافآت كبرى ما بين السيارات والجوائز النقدية والذهب والمنتجات الفاخرة، يقدم المهرجان فرصة تتجدد للمواطنين والمقيمين والزوّار للفوز بجوائز هائلة في مئات المتاجر في جميع أنحاء المدينة وحتى نهاية شهر يناير.

جوائز نقدية كبرى

هناك فائز واحد سعيد الحظ على موعد للفوز بجائزة مهرجان دبي للتسوق النقدية الكبرى في شهر يناير، التي تبلغ قيمتها 750 ألف درهم. وللحصول على فرصة للفوز بهذه الجائزة، يجب على المتسوقين التوجه إلى موقع Idealz الإلكتروني أو تطبيق الهاتف الذكي، حيث يمكنهم شراء كنزة Hashtag Hoodies العصرية مقابل 750 درهمًا فقط ليدخلوا السحب تلقائياً.

وكما هو منتظر في كل دورة من المهرجان، تستعد مجموعة مراكز التسوق في دبي لتقديم جوائز نقدية يبلغ مجموعها مليون درهم في كل أسبوع في مراكز التسوق المختارة في جميع أنحاء دبي. للحصول على فرصة لدخول السحوبات للفوز بجوائز مذهلة، يمكن للمتسوقين إنفاق 100 درهم أو 250 درهماً أو 350 درهماً. ويقدم كل من ميركاتو مول وتاون سنتر جميرا هدايا نقدية مذهلة بقيمة 15 ألف درهم أسبوعياً. وللمشاركة في السحب على الجوائز، على المتسوق إنفاق 200 درهم فقط في أي من مركزي التسوق. كما يمنح دبي فستيفال بلازا جميع المتسوقين الذين ينفقون 2000 درهم أو أكثر فرصة استرداد 10٪ من قيمة إنفاقهم على المشتريات، بالإضافة إلى فرصة الدخول في السحب على جوائز بقيمة 100 ألف درهم.

سيارات ومنتجات فاخرة

سوف تقام هذا الشهر سحوبات ضخمة، أبرزها سحوبات إنفينيتي ونيسان المذهلة، وكلاهما يتيح للمتسوقين فرصة الحصول على سيارة فخمة جديدة.

وللحصول على فرصة الفوز بسيارة إنفينيتي QX80، يمكن للمتسوقين شراء قسيمة بقيمة 200 درهم في مواقع مختلفة في جميع أنحاء المدينة بما في ذلك محطات الوقود وكذلك عبر الإنترنت على موقع Idealz.com. ولفرصة الفوز بإحدى سيارات نيسان كيكس أو باترول أو إكس تيرا أو إكس تريل الجديدة كلياً، علاوة على جوائز نقدية بقيمة 200 ألف درهم يوميًا، يحتاج المتسوقون إلى إنفاق ما لا يزيد عن 25 درهمًا في منافذ Zoom في محطات مترو دبي والقرية العالمية وسوق الذهب وغيرها من المواقع المختارة، أو يمكنهم، ولأول مرة على الإطلاق، المشاركة في السحب عن طريق تعبئة وقود بقيمة 50 درهمًا في AutoPro أو 75 درهمًا في محطات إينوك وإيبكو في جميع أنحاء دبي.

ولأن هواة كل ما هو فخم وفاخر يدركون قيمة ساعات Hublot، تتاح لهم فرصة الفوز بالتصميم الرياضي Hublot Big Bang Unico Summer في مهرجان دبي للتسوق، حيث سيتم توفير 1585 قسيمة فقط للدخول في السحب على هذه الساعة التي لم تنتج منها الشركة العالمية سوى 200 قطعة فقط للجنسين. ومن خلال شراء مجلة Elan من موقع Idealz الإلكتروني أو تطبيق الهاتف الذكي مقابل 95 درهمًا يمكن الدخول التلقائي في السحب على ساعة Hublot المميزة.

توفر جائزة مهرجان دبي للتسوق الكبرى فرصة الربح بشقة فاخرة من غرفة نوم واحدة وذلك بـ 100 درهم فقط. متاحة حصرياً على موقع Idealz، يحصل الفائز على شقة رائعة بغرفة نوم واحدة في مدينة جميرا ليفنج، والتي تساوي قيمتها 1.7 مليون درهم، أو جائزة نقدية فورية بقيمة 1 مليون درهم. للمشاركة، يمكنكم زيارة الموقع الالكتروني Idealz.com أو تحميل التطبيق الخاص بIdealz وشراء بلانكو باد مقابل 100 درهم. سيقام السحب في تاريخ 31 يناير 2022.

مدينة الذهب

دبي هي مدينة الذهب، ويتيح مهرجان دبي للتسوق مئات الفرص الأخرى للفوز بجوائز من الذهب الخالص. وتنظم مجموعة دبي للذهب والمجوهرات سلسلة من السحوبات الكبرى على مدار شهر يناير. ويشارك المقيمون والزوار الذين يشترون مجوهرات أو ساعات بقيمة 500 درهم أو أكثر في أي من 180 متجراً لمجموعة دبي للذهب والمجوهرات في جميع أنحاء دبي بما في ذلك سوق الذهب في ديرة و مينا بازار ومراكز التسوق في المدينة، في الدخول في السحب للفوز بجائزة من ضمن مجموع جوائز التي يبلغ مجموعها 25 كيلوغراماً من الذهب التي يتم توزيعها خلال المهرجان، مع تقديم كيلوغرام واحد من الذهب كل يومين، وتبلغ الجائزة الكبرى في آخر أيام المهرجان كيلوغرامين من الذهب.

كما تقدم شركة Jumbo الرائدة في مجال بيع الأجهزة الإلكترونية للمتسوقين فرصة الفوز بجوائز ذهبية خالصة في جميع متاجر مهرجان دبي للتسوق، وذلك عن طريق إنفاق 1000 درهم أو أكثر عبر الموقع الالكتروني jumbo.ae أو في المتاجر، ويحصل فائز واحد على كيلوغرام من الذهب.

فرصة السفر حول العالم

يقدم مهرجان دبي للتسوق فرصة رائعة لمحبي السفر، حيث يتيح فرصة كبيرة لخمسة أشخاص للفوز بلقب مليونير سكاي ووردز خلال المهرجان، مع جوائز أسبوعية خلال شهر يناير، تبلغ مليون ميل سكاي واردز من طيران الإمارات، والتي يمكن استخدامها للسفر حول العالم. وشرط المشاركة هو إنفاق 100 درهم فقط لدى العلامات التجارية المشاركة في دبي مول – لمضاعفة فرص الربح – أو عن طريق شركاء Skywards Everyday في دبي. ومع استخدام بطاقة Emirates Sywards Credit Card يمكنكم الحصول على المزيد من أميال سكاي ووردز، بالإضافة إلى ميل واحد من الفئة الأولى لكل 4 أميال.

وأمام المسافرين في مطار دبي الدولي فرصة الفوز بجوائز كبيرة. حيث يمكن لسعداء الحظ الفوز برحلة ذهاب وعودة أو إقامة فندقية أو جائزة نقدية بما يصل إلى مبلغ 50 ألف درهم وقسائم بقيمة 10 آلاف درهم من السوق الحرة بدبي أسبوعياً. وتتم المشاركة بإرسال رسالة Hi على رقم واتساب خاص 971 600 55559، عند إنفاق 500 درهم في السوق الحرة بدبي.

مليونير شير

كما يمكن للمتسوقين في مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة الحصول على جوائز «مليونير شير»، وذلك عند إنفاق 300 درهم إماراتي في محل تجاري واحد أو عدة محلات تجارية، حيث سيحصل 6 من المتسوقين على مليون نقطة Share. لدخول السحب، على المتسوقين مسح إيصالات الشراء الخاصة بهم عبر تحميل تطبيق SHARE، للحصول على فرصة اقتناص مليون نقطة SHARE لكل إيصال شراء.

وتواصل مراكز التسوق ومتاجر التجزئة والمقاصد السياحية في دبي الالتزام ببروتوكولات الصحة والسلامة الصارمة الصادرة عن سلطات الصحة العامة لمواجهة فيروس كوفيد-19، مع اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامة الزوار والمتسوقين.

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