الإمارات تتصدر مؤشر تقنية المعلومات خليجياً

المصدر: (دبي - البيان)

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تصدرت الإمارات مؤشر استخدام تقنية المعلومات والاتصالات لبلدان مجلس التعاون الخليجي لعام 2021، والذي يقيس معدل انتشار الإنترنت وخدمات الاتصالات، محققة 5.43 نقاط، وحلت الكويت في المرتبة الثانية بـ 3.74 نقاط تليها السعودية بـ 3.64 نقاط ثم قطر 3.62 نقاط وسلطنة عُمان بـ 3.49 نقاط وحلّت البحرين في المرتبة السادسة بـ 3.38 نقاط.

وأرجع التقرير تبوؤ الإمارات المرتبة الأولى إلى تصدرها المؤشرات الفرعية الأربعة، حيث تصدرت مؤشر عدد مستخدمي الإنترنت بنسبة 100%، ومؤشر عدد المشتركين في خدمات الهاتف النقال بنسبة 185.78%، ومؤشر عدد اشتراكات النطاق العريض الثابت بنسبة 32.81%، ومؤشر عدد اشتراكات النطاق العريض المتنقل بنسبة 224.24%.

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