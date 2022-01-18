الإمارات تتصدر مؤشر استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في دول التعاون

المصدر: دبي ـ البيان

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أظهر تقرير «مؤشر استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في دول التعاون الخليجي 2021» أن مستويات انتشار خدمات الإنترنت والاتصالات في دول التعاون تتجاوز المتوسطات العالمية بشكل كبير، وتكاد تكون الأعلى عالمياً على مستوى جميع المناطق.

ويستند التقرير إلى بيانات صادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات.وتصدرت الإمارات المؤشر الذي يقيس معدل انتشار الإنترنت وخدمات الاتصالات محققة 5.43 نقاط تليها الكويت بـ3.74 نقاط، والسعودية بـ3.64 نقاط، وجاءت قطر الرابعة بـ3.62 نقاط تليها عُمان بـ3.49 نقاط، ثم البحرين بـ3.38 نقاط.

وتصل نسبة مستخدمي الإنترنت في بلدان دول التعاون قياساً إلى عدد السكان 98.21%، في حين يبلغ المتوسط العالمي 63%. ويصل مشتركي الهاتف المحمول في بلدان التعاون نسبة إلى عدد السكان نحو 137.66%، بينما يبلغ المتوسط العالمي 55% تقريباً. وأفاد تقرير أعدّته «أورينت بلانيت للأبحاث»، الوحدة المستقلة التابعة لـ«مجموعة أورينت بلانيت»، بالتعاون مع الباحث المستقل وخبير تكنولوجيا الاتصال والمعلومات عبد القادر الكاملي، أن نسبة مستخدمي الإنترنت في دول تجاوز 98%، ونسبة عدد مشتركي المحمول 137.66% من إجمالي عدد السكان خلال 2021.

وقال نضال أبوزكي، مدير عام «مجموعة أورينت بلانيت» إن دول التعاون الخليجي تبذل جهوداً حثيثة في سبيل تسريع التحول الرقمي وإحداث نقلة نوعية في الخدمات الحكومية المقدمة إلى المتعاملين وصولاً إلى حكومات رقمية بنسبة 100%، والتي ترتكز على رؤى متنوعة تستشرف مستقبل الحكومات.

وقال عبد القادر الكاملي: يلقي التقرير الضوء على معدلات انتشار الإنترنت والاتصالات ضمن المجتمعات الخليجية، من خلال 4 مؤشرات فرعية تستند في قياسها إلى عدد السكان انطلاقاً من الأهمية النسبية الكبيرة لتقنيات المعلومات وخدمات الاتصالات وانعكاساتها على اقتصادات البلدان. وأشار التقرير إلى أن عدد المشتركين في خدمات النطاق العريض الثابت قياساً إلى عدد السكان سجل 20.88% في المتوسط بدول التعاون، بينما بلغت نسبة المشتركين في خدمات النطاق العريض المتنقل 138% في المتوسط من إجمالي عدد السكان.

وأرجع التقرير تبوؤ الإمارات المرتبة الأولى إلى تصدرها المؤشرات الفرعية الأربعة حيث تصدرت مؤشر عدد مستخدمي الإنترنت بنسبة 100%، ومؤشر عدد المشتركين في الهاتف النقال 185.78%، ومؤشر عدد اشتراكات النطاق العريض الثابت بنسبة 32.81%، ومؤشر عدد اشتراكات النطاق العريض المتنقل 224.24%.

عرض النطاق الترددي

حلت الإمارات في المركز الأول على مستوى دول التعاون من حيث عرض النطاق الترددي الدولي لكل مستخدم إنترنت (بت/‏‏ ثانية)، بحصة مستخدم الإنترنت (0.551 ميغابت في الثانية)، تلتها البحرين بحصة مستخدم الإنترنت (0.454 ميغابت في الثانية)، ثم السعودية ثالثاً بحصة (0.351 ميغابت في الثانية)، تليها قطر بحصة مستخدم الإنترنت (0.184 ميغابت في الثانية)، ثم الكويت بحصة مستخدم الإنترنت (0.167 ميغابت في الثانية)، وعُمان بحصة (0.152 ميغابت في الثانية).

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