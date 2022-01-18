نمو قياسي للقطاع العقاري بدبي خلال 2021

المصدر: (دبي - البيان)

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سجل قطاع العقارات في دبي، معدلات نمو غير مسبوقة، العام الماضي، ما أكده ارتفاع أسعار المبيعات ومعدلات الإيجار في المناطق السكنية الأبرز في الإمارة، وفقاً لتقرير بيوت ودوبيزل، عن سوق عقارات دبي 2021.

وسجلت أسعار العقارات المعروضة للبيع في دبي، ارتفاعات ملحوظة، وصلت إلى 35% خلال 2021، حسبما أوضحت بيانات من بيوت ودوبيزل المجمعة، وتصدرت داماك هيلز 2، وقرية جميرا الدائرية، المناطق الأكثر بحثاً من قبل المشترين المحتملين الباحثين عن فلل وشقق على التوالي، في حين فضل المستثمرون الباحثون عن عقارات فاخرة المناطق، والمجمعات التي تمتاز بتوفير خدمات متكاملة، مثل دبي مارينا، ووسط مدينة دبي للشقق، والمرابع العربية، ودبي هيلز استيت للفلل.

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