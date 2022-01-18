«بيوت ودوبيزل»: نمو قوي لعقارات دبي في 2021

المصدر: دبي- البيان

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سجل قطاع العقارات في دبي، نمواً قوياً خلال 2021، ما أكده ارتفاع أسعار المبيعات ومعدلات الإيجار في المناطق السكنية المعروفة في دبي، وفقاً لتقرير «بيوت ودوبيزل» عن سوق عقارات دبي 2021. وأشارت البيانات المجمعة من بيوت ودوبيزل، إلى أن أسعار العقارات المعروضة للبيع في دبي، قد سجّلت ارتفاعات ملحوظة، وصلت إلى 35 % خلال 2021.

وأوضح التقرير أن التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة، وحزم التحفيز الاقتصادي، إلى جانب الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار «كورونا»، ساهمت بشكل فعال، على تعزيز جاذبية السوق العقاري ودفع عجلة النمو وتعزيز تنافسيتها، وبالتالي، تسجيل ارتفاعات ملحوظة على الأسعار في معظم مناطق الإمارة. وأثبت القطاع قدرته على تجاوز الأزمات، واستمرارية النمو، في ظل مختلف الظروف والمستجدات في ترجمة فعلية للمكانة الإقليمية والعالمية التي يتمتع بها السوق.

وقال حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لشركة بيوت ودوبيزل، ورئيس مجموعة إيميرجنغ ماركتس بروبرتي: «كان 2021 حافلاً بالإنجازات، حيث واصل القطاع العقاري في دبي، تأكيد مكانته كركيزة أساسية للنمو لكافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية في دبي، الأمر الذي تؤكده الارتفاعات القياسية في معاملات البيع والإيجار، التي سجلتها الإمارة العام الماضي.

بيع الشقق والفلل ظلت الشقق الفاخرة المعروضة للبيع في دبي مارينا، الأكثر طلباً ضمن فئتها من قبل المستثمرين المحتملين، ومشتري العقارات. شهدت أسعار الشقق ذات الأسعار المعقولة في دبي، مساراً تصاعدياً خلال 2021. وظلت المرابع العربية، الوجهة الأكثر تفضيلاً من قبل المشترين المحتملين الباحثين عن الفلل الفاخرة وفقاً لبيانات بيوت ودوبيزل وارتفعت أسعار البيع في مجمعات الفلل ذات الأسعار المعقولة . وسجلت مدينة دبي الرياضية، أعلى عائد على الاستثمار بنسبة 7.18 % للشقق ذات الأسعار المعقولة. وواصلت دبي مارينا، تقديم أفضل عائد على الاستثمار للشقق الفاخرة بمتوسط 5.64 %.

استئجار الشقق والفلل

تصدرت قرية جميرا الدائرية، المناطق الأكثر طلباً لاستئجار الشقق ذات الأسعار المعقولة خلال 2021. وجاءت دبي مارينا، في مقدم المناطق الجاذبة للمستأجرين الباحثين عن استئجار الشقق الفاخرة. واستمرت مردف في صدارة المناطق الأكثر جذباً للمستأجرين الباحثين عن الفلل خلال 2021.

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