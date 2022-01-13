2.5 ساعة متوسط استخدام الفرد لمواقع التواصل في الإمارات يومياً

المصدر: أبوظبي - وام

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أظهرت استبيانات أن متوسط الوقت، الذي يقضيه سكان الإمارات في استخدام الإنترنت يبلغ نحو 7.24 ساعات يومياً، منها 1.57 ساعة متوسط الوقت المستغرق في قراءة الأخبار، و2.55 ساعة متوسط الوقت المستغرق على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية أنه قياساً إلى عدد السكان، بلغت نسبة الأفراد، الذين يمتلكون هواتف ذكية في الدولة 97.6%، بينما يملك 40.1% من الأفراد أجهزة لوحية، و68.6% يمتلكون أجهزة كمبيوتر مكتبية ومحمولة.

وحول سرعات الإنترنت خلال 2021، بلغ متوسط سرعة التحميل على الهواتف 177.52 ميغابايت، بنسبة زيادة 104.6% في سرعة التحميل باستخدام إنترنت الهواتف مقارنة بعام 2020، بينما بلغت سرعة التحميل باستخدام الإنترنت الثابت 130.99 ميغا بايت، وبنسبة زيادة بلغت 44.6%.

وبلغ عدد المنازل الذكية في الإمارات 190 ألف منزل ذكي تعتمد التقنيات الرقمية، بنسبة زيادة سنوية 9.8% في حجم قطاع المنازل الذكية، وفيما يخص التعامل الذكي باستخدام الإنترنت، فإن 21.3% من الأفراد يديرون حساباتهم المصرفية عبر الهاتف المتحرك، و59.7% من الأفراد يستخدمون الهاتف المتحرك للشراء عبر الإنترنت.

وحققت الإمارات في 2021 قفزات كبيرة في مجال التحول الرقمي الشامل معتمدة على التطور الكبير، الذي يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدولة، والذي أسهم في توفير أفضل الخدمات، بما فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة.

وكشفت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، عن تطور كبير في الوصول إلى الخدمات الرقمية بالدولة، حيث وصل عدد المسجلين في الهوية الرقمية إلى أكثر من 2.66 مليون شخص، يمكنهم الاستفادة من أكثر من 8400 خدمة مقدمة من نحو 370 مزود خدمة عبر 315 تطبيقاً وموقعاً إلكترونياً. وحققت الإمارات خلال 2021 مستويات متقدمة في التحول الرقمي على الصعيد العربي والإقليمي والعالمي، لتنضم إلى قائمة أفضل الدول على مستوى العالم في التحول الرقمي الحكومي.

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