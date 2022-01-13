2021 عام التحولات الرقمية الفارقة في الإمارات

المصدر: أبوظبي – وام

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حققت الإمارات خلال عام 2021 قفزات كبيرة في مجال التحول الرقمي الشامل معتمدة على التطور الكبير الذي يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدولة، والذي أسهم في توفير أفضل الخدمات بما فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة.

وكشفت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، عن تطور كبير في الوصول إلى الخدمات الرقمية بالدولة، حيث وصل عدد المسجلين في الهوية الرقمية إلى أكثر من 2.66 مليون شخص، يمكنهم الاستفادة من أكثر من 8,400 خدمة مقدمة من 370 مزود خدمة عبر 315 تطبيقاً وموقعاً إلكترونياً، بينما وفرت الشبكة الاتحادية بنية تحتية رقمية مشتركة لنحو 101 جهة حكومية وخاصة.

وبلغ عدد مستخدمي منصة الثقة الرقمية الخاصة بإصدار وتصديق المستندات الرقمية للأفراد والشركات، نحو 1.2 مليون مستخدم أجروا قرابة 1.5 مليون معاملة، فيما تم التحقق من 706,318 وثيقة رقمية من خلال 3,159 مشاركة.

وشهدت البوابة الرسمية لحكومة الإمارات زيادة بعدد الزيارات السنوية بنسبة 45.7 %، حيث زار البوابة أكثر من 17 مليون شخص بعدد زيارات يتجاوز 27.7 مليون زيارة، وبلغ عدد الصفحات التي تم تصفحها 40.78 مليوناً.

هاتف متحرك وإنترنت

وبلغ عدد اشتراكات الهاتف المتحرك عام 2021 نحو 17 مليون اشتراك، بنسبة 171% إلى عدد السكان، فيما بلغ عدد مستخدمي الإنترنت في الدولة نحو 9.94 ملايين نسمة أي ما يعادل نسبة 99% من السكان.

وأظهرت الاستبيانات أن متوسط الوقت الذي يقضيه سكان الدولة في استخدام الإنترنت يبلغ نحو 7.24 ساعات يومياً، منها 1.57 ساعة متوسط الوقت المستغرق في قراءة الأخبار، و2.55 ساعة متوسط الوقت المستغرق على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقياساً إلى عدد السكان، بلغت نسبة الأفراد الذي يمتلكون هواتف ذكية 97.6%، بينما يملك 40.1 % من الأفراد أجهزة لوحية، و68.6 % يمتلكون أجهزة كمبيوتر مكتبية ومحمولة.

وحول سرعات الإنترنت خلال 2021، بلغ متوسط سرعة التحميل على الهواتف نحو 177.52 ميغابايت، بنسبة زيادة 104.6 % في سرعة التحميل باستخدام إنترنت الهواتف مقارنة بـ 2020، بينما بلغت سرعة التحميل باستخدام الإنترنت الثابت 130.99 ميغا بايت، بزيادة 44.6 %.

منازل ذكية

وبلغ عدد المنازل الذكية في الإمارات نحو 190 ألف منزل ذكي تعتمد التقنيات الرقمية، بنسبة زيادة سنوية 9.8% في حجم قطاع المنازل الذكية، وفيما يخص التعامل الذكي باستخدام الإنترنت، فإن 21.3 % من الأفراد يديرون حساباتهم المصرفية عبر الهاتف المتحرك، و59.7% من الأفراد يستخدمون الهاتف المتحرك للشراء عبر الإنترنت.

ودشن مرسوم القانون الاتحادي رقم 46 لسنة 2021، بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، محطة جديدة من التحول الرقمي الشامل في الإمارات.

تحول رقمي

وحققت الإمارات خلال 2021 مستويات متقدمة في التحول الرقمي على الصعيد العربي والإقليمي والعالمي، لتنضم إلى قائمة أفضل الدول على مستوى العالم في التحول الرقمي الحكومي، ولتكون الدولة العربية الوحيدة في هذه المجموعة، وذلك وفق تقرير النضج الرقمي الحكومي الصادر عن البنك الدولي لعام 2021، والذي يقيس مستويات نضج التحول الرقمي والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في تسيير العمل في القطاع الحكومي في 198 دولة.

واحتلت الإمارات المرتبة 10 عالمياً بحسب تقرير التنافسية الرقمية العالمية 2021، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، لتكون الدولة العربية الوحيدة من بين أفضل 10 دول تنافسية رقمياً، كما تصدرت عالمياً في التقرير نفسه بـ 4 مؤشرات فرعية هي؛ النطاق العريض اللاسلكي، والتدفق الصافي للطلاب الدوليين، ومرونة قوانين الإقامة، والأمن السيبراني.

وتبوأت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في سرعة اتصال النطاق العريض المتنقل «سرعة إنترنت المحمول»، والمرتبة 14 عالمياً والأولى عربياً في سرعة اتصال النطاق العريض الثابت، وفق مؤشر شركة «Ookla» لتحليل واختبار سرعات الإنترنت.

هوية مرئية

وشهد العام الماضي إطلاق هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية هويتها المرئية الجديدة، والتي تعبر بوضوح عن الرؤية المستقبلية بعيدة المدى، وتعكس الدور المحوري للهيئة ضمن توجهات الدولة خلال الخمسين عاماً القادمة، والتي تتضمن تسريع وتيرة التحول الرقمي، وصنع مستقبل قائم على التكنولوجيا المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمدن الذكية، وبناء مجتمع واقتصاد معرفي يحقق التنمية المستدامة والسعادة والرفاهية للمجتمع.

وأطلقت الهيئة العام الماضي موقعها الإلكتروني الجديد ومنصتها الجديدة للخدمات الرقمية، ونجحت الهيئة في أن تكون أول جهة حكومية تربط خدماتها الرقمية بشكل كامل بالهوية الرقمية، حيث أتاح تحديث منصة الخدمات الرقمية للمتعاملين المسجلين في نظام الهوية الرقمية «UAEPASS» الوصول إلى جميع الخدمات الرقمية.

وأعلنت الهيئة خلال 2021 تطبيق خاصية إظهار أسماء الجهات الخاصة المتصلة على شركات القطاع الخاص في الدولة، والتي تعرف بمبادرة «كاشف» لتعريف المتعامل بالجهة التي تتصل به، حتى في حال كونه لا يحتفظ برقمها.

ونفذت الهيئة، بالتعاون مع شركتي دو والاتحاد للقطارات، أول قياسات ميدانية من نوعها في الشرق الأوسط بغرض تحديد الضوابط التنظيمية التي يمكن تطبيقها لتحقيق التوافق بين أنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية وأنظمة الاتصالات الراديوية الخاصة بالسكك الحديدية.

تدريب

وساهمت الأكاديمية الافتراضية التابعة للهيئة في تدريب نحو 80 ألف متدرب حتى نهاية العام 2021، وسجل 50% من المتدربين الحاصلين على شهادات في دورات إضافية. وشهد «مخيم هيئة تنظيم الاتصالات للابتكار» حصول 15 ألف طالب وطالبة على تدريبات تقنية، وتمكن الطلبة من تركيب وبرمجة 1000 روبوت من خلال المختبرات المنزلية.

وتوجت الهيئة جهودها في تعزيز أسلوب الحياة الرقمي في الإمارات، بحصولها على العديد من الجوائز العالمية. كما شهد العام 2021 اختيار الاتحاد الدولي للاتصالات إماراتيتين من كوادر الهيئة كسفيرتين لبرنامج الإرشاد السيبراني من أجل المرأة، وهما ميثاء الشعالي، محلل أمن المعلومات، وعائشة المرزوقي، محلل تطوير قدرات أمن المعلومات.

ضمن الأفضل في الابتكار

حققت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية إنجازاً جديداً بتصنيفها من بين أفضل 3 جهات في مجال الابتكار في منطقة الشرق الأوسط، وذلك وفق التقرير الصادر عن معهد الابتكار العالمي، كما حققت نتائج متقدمة في نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات في العام 2021، ليحصل كل من موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيق الهيئة الذكي على تصنيف أربع نجوم، فيما حصل المختبر الوطني لأجهزة الاتصالات التابع للهيئة على شهادة آيزو 17065 في اعتماد أجهزة الاتصالات خلال العام 2021، من مركز الإمارات العالمي للاعتماد.

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