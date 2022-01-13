أحمد بن سعيد: دبي علامة فارقة عالمياً

المصدر: دبي - فاتن صبح

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أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن دبي علامة فارقة عالمياً، وهي قادرة دائماً على مواجهة التحديات والأزمات العالمية.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، في مقابلة مع محطة «سي إن إن»: «دبي هي دبي.. إنها العلامة الفارقة عالمياً، وتشكل وجهة يقصدها الجميع. انظر إلى أعداد الناس التي قدمت إلى دبي خلال فترة الجائحة، ولتعلم السبب وراء ذلك.. إنه يعود إلى الإبقاء على الإمارات دولة مفتوحة، مع مراعاة القوانين والأنظمة».

وأضاف سموه: إننا نعيش في عالم من المتغيرات المستمرة، التي يجب علينا التماشي معها لتحقيق غد أفضل، وتابع: «مضى عامان على بدء الجائحة اليوم، والأمور تبدو أفضل مما كانت عليه.. أما إذا تحدثنا على نطاق شركة طيران الإمارات، فإن ما يزيد على 90 % من طاقم العمل، تلقى اللقاح».

ورداً على سؤال حول رؤيته لقطاع الطيران حالياً.. قال سموه: الجائحة فرضت على قطاع الطيران، سرعة بناء استراتيجيات جديدة. وأشار إلى الدور بالغ الأهمية الذي لعبته «طيران الإمارات»، في نقل جرعات اللقاح، وعدد من السلع الثمينة حول العالم، وهذا يرجع إلى أنها شركة طيران قوية، تتمتع بالمرونة مع المتغيرات، وقادرة على القيام بما هو مطلوب.

وحول فكرة دمج «طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران»، أكد أن الخطوة من شأنها أن تقضي على مبدأ المنافسة المهم، لافتاً إلى أن الأوضاع في تغير مستمر، وأن أعداد السكان تتغير، وخارطة الأعمال والمنطقة ككل.

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