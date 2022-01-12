26939 طلب براءة اختراع في الإمارات

المصدر: (دبي - وائل اللبابيدي)

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بلغ عدد طلبات براءات الاختراع التي استقبلتها وزارة الاقتصاد خلال العام الماضي، 2428 طلباً جديداً، بنمو 26.7% مقارنة مع 2020، التي تم خلالها استقبال 1917 طلباً. كما ارتفع عدد طلبات الاختراع منذ بداية العام الجاري وحتى الآن إلى 26,939 طلباً.

وتوقع معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن يحقق عدد طلبات براءات الاختراع المقدمة لوزارة الاقتصاد مع نهاية 2022 نمواً بنسبة تزيد على 20% مقارنة بالعام الماضي.

وقال الفلاسي إن طلبات البراءات المقدمة حتى 2021 غطت طيفاً متنوعاً من المجالات الحيوية، فكانت النسبة الأكبر لقطاع الآلات والإنشاء بنحو 23% يليه الهندسة الكيميائية بنسبة 24%، ثم المواد الصيدلانية والتكنولوجيا الحيوية بنسبة 24%، تليها 7% لقطاع الكهرباء والمعادن، و9% لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

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