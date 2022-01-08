2.5 مليار تصرفات عقارات دبي في أول يوم جمعة عمل

المصدر:
  • (دبي ـ البيان)
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سجلت قيمة التصرفات العقارية في دبي في أول يوم جمعة عمل وفقاً لنظام العمل الأسبوعي الجديد في الدولة، أكثر من 2.53 مليار درهم، بعد تسجيل 227 تصرفاً عقارياً وبذلك تصل قيمة التصرفات العقارية خلال الأسبوع الأول من العام الجديد إلى أكثر من 7.24 مليارات، بعد تسجيل 1766 تصرفاً عقارياً.

وتشير بيانات أراضي دبي إلى أن التعاملات أمس شهدت تسجيل 173 مبايعة، بقيمة تصل إلى 2.38 مليار، منها 12 مبايعة للأراضي بقيمة 451.16 مليوناً، و161 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.93 مليار.

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